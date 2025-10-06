越南不銹鋼傾銷有望進入調查階段 唐榮、燁聯、華新轉機來了

越南不銹鋼對我傾銷的話題發酵，10月有望進入調查階段，近期越南進口的冷軋不銹鋼數量大幅收斂，相關大廠唐榮（2035）、燁聯、華新等競爭力轉強，都可望受惠。

越南冷軋不銹鋼涉及反傾銷，國內鋼廠補充資料後全案趨於完備，將在中秋節過後、最遲月底前送件，隨著市場氛圍轉向，買家憂心被課徵臨時反傾銷稅，近期從越南進口的冷軋不銹鋼數量大幅收斂。

上市不銹鋼廠主管說，越南304冷軋不銹鋼報價在每公噸CFR1850美元區間，近月來變化不大，主因在於國內大廠將對越南料提反傾銷調查，預計本月內將完成送件程序，進到是否造成產業損失等實質審查。

海關數據顯示，2024年越南大量進口冷軋不銹鋼產品到台灣，數量從2022年僅約400公噸暴增80倍至3萬多公噸，進口價格遠低於國產品價格且價差有擴大趨勢。

燁聯、唐榮等不銹鋼廠指出，越南為去化國內冷軋不銹鋼多餘產能，將產品大量低價傾銷至其他國家，已引起各國密切關注並採取相關貿易救濟措施反制，如韓國貿易、工業和能源部宣布，對原產於越南的冷軋不銹鋼課徵11%~18%反傾銷稅。

越南不銹鋼銷韓受阻，轉向大量轉銷入台，以顯著低於合理市場價格大量搶市，國產品不得不跟進減價，甚至在生產成本上漲時仍須降價因應，業者苦喊甚至已低於成本銷售，已嚴重影響整體產業鏈的公平競爭及穩定發展。

國內相關業者已委請律師搜集相關事證，向財政部提出越南冷軋不銹鋼反傾銷控訴，以阻擋低價不銹鋼繼續傾銷台灣。按往例預估，若越南出口商未能及時調整銷售策略，傾銷案立案後，財政部在調查期間有權對相關產品課徵臨時反傾銷稅。

上市不銹鋼廠主管說，反傾銷措施的目的是維護公平競爭環境，而非阻礙正常貿易，呼籲越南出口商採取負責任的行動，停止傾銷行為以維持台越雙邊貿易的健康發展。