快訊

周三寒露到！屬龍當心 4生肖周六前拚轉運旺翻天

揭弊卻丟了飯碗…吹哨者人生一場空 嘆正義何在

國軍精銳…海龍蛙兵移防澎湖 美軍不再赴金門協訓

越南不銹鋼傾銷有望進入調查階段 唐榮、燁聯、華新轉機來了

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

越南不銹鋼對我傾銷的話題發酵，10月有望進入調查階段，近期越南進口的冷軋不銹鋼數量大幅收斂，相關大廠唐榮（2035）、燁聯、華新等競爭力轉強，都可望受惠。

越南冷軋不銹鋼涉及反傾銷，國內鋼廠補充資料後全案趨於完備，將在中秋節過後、最遲月底前送件，隨著市場氛圍轉向，買家憂心被課徵臨時反傾銷稅，近期從越南進口的冷軋不銹鋼數量大幅收斂。

上市不銹鋼廠主管說，越南304冷軋不銹鋼報價在每公噸CFR1850美元區間，近月來變化不大，主因在於國內大廠將對越南料提反傾銷調查，預計本月內將完成送件程序，進到是否造成產業損失等實質審查。

海關數據顯示，2024年越南大量進口冷軋不銹鋼產品到台灣，數量從2022年僅約400公噸暴增80倍至3萬多公噸，進口價格遠低於國產品價格且價差有擴大趨勢。

燁聯、唐榮等不銹鋼廠指出，越南為去化國內冷軋不銹鋼多餘產能，將產品大量低價傾銷至其他國家，已引起各國密切關注並採取相關貿易救濟措施反制，如韓國貿易、工業和能源部宣布，對原產於越南的冷軋不銹鋼課徵11%~18%反傾銷稅。

越南不銹鋼銷韓受阻，轉向大量轉銷入台，以顯著低於合理市場價格大量搶市，國產品不得不跟進減價，甚至在生產成本上漲時仍須降價因應，業者苦喊甚至已低於成本銷售，已嚴重影響整體產業鏈的公平競爭及穩定發展。

國內相關業者已委請律師搜集相關事證，向財政部提出越南冷軋不銹鋼反傾銷控訴，以阻擋低價不銹鋼繼續傾銷台灣。按往例預估，若越南出口商未能及時調整銷售策略，傾銷案立案後，財政部在調查期間有權對相關產品課徵臨時反傾銷稅。

上市不銹鋼廠主管說，反傾銷措施的目的是維護公平競爭環境，而非阻礙正常貿易，呼籲越南出口商採取負責任的行動，停止傾銷行為以維持台越雙邊貿易的健康發展。

不銹鋼 越南 反傾銷稅

延伸閱讀

受中國產能過剩衝擊 日本將擴大反傾銷稅對象

越南來台大學生持BB槍搶超商、持刀傷警 校方回應了

太景抗生素新藥拓展越南市場 瑩碩學名藥插旗中東

偉訓斥資5,600萬 越南設點

相關新聞

瘦瘦針夯 美時簽授權搶市

瘦瘦針減重藥太夯，美時（1795）近日宣布，已與Adalvo簽訂授權與供應協議，將於南韓、台灣等多個亞洲市場，在取得各別...

聲寶活化資產 營運衝

老牌家電大廠聲寶（1604）積極推進土地資產活化計畫，其中，土城橘青春樂齡宅預計今年12月展開銷售，龜山物流園區A區已於...

越南不銹鋼傾銷有望進入調查階段 唐榮、燁聯、華新轉機來了

越南不銹鋼對我傾銷的話題發酵，10月有望進入調查階段，近期越南進口的冷軋不銹鋼數量大幅收斂，相關大廠唐榮（2035）、燁...

瑞智 全年獲利有望成長

在全球空調市場面臨產能內捲及地緣政治挑戰之際，瑞智精密（4532）成功透過高值化產品與全球布局策略展現營運韌性。總經理馮...

豐祥 明年首季展望向上

豐祥-KY（5288）因越南機車市場需求平淡、北美Honda新訂單出貨延，以及休閒車行業景氣不佳等因素影響，法人認為，該...

三陽 強打油電混合車

機車龍頭三陽工業（2206）出奇兵，即將發表的SYM PE3主打「不必換電池」的油電混合車，超過電池續航里程時，以汽油轉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。