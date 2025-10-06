水資源概念股 商機來了

AI產業不僅吃電，還需耗費巨量水資源，政府亦推動水環境建設計畫，十年總預算達1,600億元，水資源概念股可望受惠，包括山林水（8473）、日勝生等，未來營運可望受到加持。

山林水以再生水、海水淡化、生質能源、廢棄物處理、與工業污水下水道系統等六大核心業務全面搶攻水資源建設商機，目前在建工程存量達97億元，水務操作合約存量達210億元，合計達307億元。

法人指出，AI伺服器、資料中心建置都需要更龐大的電力，發電廠也會需要大量的水資源進行冷卻，另外，像是半導體晶圓廠本身也是高耗水產業，每日需要大量的純水用於沖洗，因此在AI半導體產業如火如荼發展下，都將加劇用水壓力。

為提升台灣供水韌性，政府積極將再生水、海淡水列為科技造水的重要方向，政府再接續十年訂定全國水資源建設預算達1,600億，預計再生水十年增供46萬噸、海淡廠規劃建置六座，供水分別成長350%、370%。

山林水將抓緊商機，積極布局再生水、海淡水等高階水處理領域，目前承攬的高雄楠梓再生水廠工程，預計2028年底開始供水，初期每日2萬噸，最終日供水量可達7萬噸，另，永康再生水廠今年完成擴建，主要提供台積電在南科的晶圓製造用水，供應每日達1.55萬噸再生水。

法人認為，山林水與母公司力麒建設及新宏興營造取得「高雄市楠梓再生水廠BTO案」，全期完工後將是國內供應半導體製程之最大再生水廠，明後年進入施工高峰，對營收將有顯著貢獻。

日勝生則是透過子公司日鼎水務及寶鼎再生水，加速推動桃園北區水資源回收中心BOT案及再生水BTO計畫，日鼎水務已貢獻桃園公共下水道回收接管率超過63%；寶鼎再生水自2024年第4季起，每日供應高品質再生水18,000 CMD予南亞塑膠及中油桃園煉油廠使用，至2025年第1季已完成通水至觀音工業區的輸水管線約94%

日勝生指出，隨著國內再生水政策推進，再生水已成為產業用水韌性及減碳推動的重要基礎建設，將持續擴展再生水產業鏈，並進階導入AI技術於建設、營運及智慧水務管理，建構數位預警、水質監控、能源回收與低碳建築系統，推動智慧綠建築與資源循環雙軸成長。