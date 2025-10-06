聲寶活化資產 營運衝

老牌家電大廠聲寶（1604）積極推進土地資產活化計畫，其中，土城橘青春樂齡宅預計今年12月展開銷售，龜山物流園區A區已於第3季挹注租金收入，兩大核心活化將成為未來穩健營收的重要來源。

聲寶指出，土城橘青春館共規劃116戶，全案採「只租不售」模式。房型包含十戶室內30坪的VIP房與106戶室內15坪的標準房。

該案鎖定中高資產及海外回台的熟齡族群，租期鎖定15至20年長租並預收租金，每月另收取約2萬元生活管理費。土城館預計2026年底正式營運，若首輪滿租，可望回收約八成營建成本，並於2027年認列收入。

聲寶表示，在物流園區方面，原龜山舊廠區逐步轉型為物流基地。第一期開發的A區總樓地板面積達3,665坪，第3季已有租金收益，租金單價為每坪每月1,000元，預估今年租金收入可達2000多萬元。

聲寶表示，接續開發的B區總樓地板面積5,337坪已於8月20日動土，預計2026年底完工，2027年第1季或第2季起開始貢獻營收。

著眼於高齡化趨勢，公司的樂齡宅布局持續擴大。台南安平橘青春館基地面積達3,370坪，規劃312間房，預計2029年底完工。

此外，聲寶與日本元氣集團合資成立長照社團法人，經營長照事業，該長照館基地622坪，預計2026年第1季動土，2028年第2季取得使用執照。子公司東源物流在龜山頂湖五街擁有的3,250坪閒置土地，目前亦積極尋求活化利用。

針對家電本業，聲寶坦言今年市場環境面臨挑戰。除了川普關稅議題影響消費信心，國內房市低迷導致新成屋減少，亦直接衝擊家電需求。不過，公司強調聲寶是目前本土品牌中唯一持續投資且真正在做家電的業者，本業仍獲利中。

在物流服務布局方面，子公司東源物流在白色家電市場具備獨特競爭優勢。其專業搬運、安裝技術及冷氣安裝能力，對其他不願自建物流體系的日韓與中國品牌形成進入門檻。