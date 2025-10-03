美利達：移工免付仲介費

快訊

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
美利達董事長曾崧柱。記者胡經周／攝影
美利達董事長曾崧柱。記者胡經周／攝影

美利達（9914）昨（3）日宣布，自10月1日起全面實施「零付費政策」，所有外籍移工無須支付仲介費與服務費，相關成本由公司全額負擔。同時將在10月25日前提出補償方案，退還現職移工過往已繳的招募費，確保移工免於額外經濟負擔。美利達指出，上述一系列行動將確保美利達在勞動實務上與國際標準和期望完全一致

美國海關暨邊境保護局（CBP）對巨大集團台灣製造據點發布暫扣令（WRO），暫停輸美相關產品，在巨大遭美國海關暨邊境保護局（CBP）發布暫扣令後，對自行車供應鏈投下震撼彈，自行車相關供應鏈也全面檢視各自公司的情況。畢竟在台灣合法的作法卻不符合國際期待，各家業者都在積極調整，雖然速度各有不同，但都朝此方向努力 。

美利達強調，美利達在台灣嚴格遵守所有勞動法規，同時也注意到本地法規與國際社會的標準及期待有存在差距。美利達承諾採取果斷行動，持續與國際公認的勞動與人權標準完全接軌。這項決心體現了對每一位員工權益的高度尊重。

美利達表示，自2025年10月1日起，正式對外籍移工全面實施「零付費政策」，業界認為外籍移工的仲介費是此次事件最主要的關鍵。這項政策意味著，所有新進移工將無須支付任何就業仲介費，且所有移工（無論新進或現職）均無須再向仲介支付每月服務費，所有相關費用將由美利達全額承擔。此外，美利達正在積極制定一項補償計畫，針對現職移工過往已支付的招募費用，預計在2025年10月25日提供合理補償，確保他們不會因求職而承受額外經濟負擔。

