jpp 營收／9月3.34億元創新高、年增61% 航太與AI伺服器雙引擎點火

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導

泰國精密金屬機構件廠商jpp-KY（5284）經寶精密3日公布9月營收3.34億元，月增1.8%，年增61%，再度刷新單月歷史營收紀錄，公司表示，主要受惠於歐洲航太業務全面回溫以及AI伺服器業務持續成長，展現「航太+AI雙引擎」的強勁成長動能。

經寶精密指出，隨著歐洲暑假結束，航太業務已恢復正常出貨節奏，帶動營收向上。旗下法國第四家子公司Segnere已自9月起全面併入合併報表，其板金與組裝能力補足既有供應鏈，進一步推升整體航太營收表現。

Segnere在整頓初期，每月營收貢獻預估約達80萬至90萬歐元（約新台幣2,853萬至3,209萬元），公司預期後續營業額將隨著營運的改善而提升，為歐洲航太布局注入新動能。

在AI伺服器方面，經寶精密說明，AI機櫃業務持續成長，客戶已啟用臨時噴漆線並優化製程，9月出貨量再創新高。電池備援單元（BBU,BatteryBackupUnit）零組件也正陸續生產，預期將隨生產計畫進一步推升第4季營收表現。

經寶精密表示，目前在泰國與法國雙基地的製造布局已臻成熟，歐洲四家子公司整合完成後，涵蓋銑削、車削、板金、組裝等完整製程，並深化與國際航太客戶如Airbus、Dassault、Safran、Thales等的合作。

展望未來，隨著全球供應鏈重組與AI應用加速，經寶精密預期下半年營收將持續成長，穩健邁向營收與獲利雙提升目標。AI業務除了AI機櫃成長明確，液冷櫃相關零組件也積極準備中。

航太方面，除了巴黎航展取得A350新料號訂單，法國第四家Segnere整併後，將帶領航太部門邁向更高領域。此外，經寶精密表示，公司第二大客戶在泰國的新廠預計於明年陸續完工，屆時將可帶來更多的伺服器、儲能等合作機會。

航太 營收 AI

