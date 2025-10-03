玉山投信揭牌 玉山金壯大金控版圖啟動投信新篇章

玉山金控（2884）3日舉行玉山投信揭牌儀式，由玉山金控董事長黃男州與玉山投信董事長陳茂欽、總經理梅以德共同揭牌，宣布旗下子公司保德信投信已於10月1日更名為玉山投信，啟動投信新篇章。

玉山金控於今年3月18日宣布取得保德信投信91.2%股權，並於7月1日完成股權交割，正式成為玉山金控子公司。保德信投信在台營運超過30年，具有國際視野並且在地深耕，在台股投資研究擁有扎實根基，也是國內多家政府、金融機構信賴的全委代操投信公司，長期深獲顧客及專業投資人肯定。

玉山金控董事長黃男州表示，玉山銀行、玉山投信皆已響應政府亞洲資產管理中心政策，成為首批獲准進駐專區的金融機構，未來玉山金控將結合各子公司的平台與專業，提供媲美香港、新加坡等國際金融中心的產品與服務，打造具台灣特色的私人銀行，並將串聯台灣、香港及新加坡三地，提供顧客跨區域、跨平台且高品質的金融服務。

玉山金控總經理兼玉山投信董事長陳茂欽則指出，玉山投信是玉山跨入資產管理的關鍵布局，將以顧客為核心，積極發展共同基金、ETF、全權委託等業務，將服務範圍擴及自然人、中小企業及機構法人，並整合集團內研究資源以提升管理效益，7月已推出第二檔ETF基金「保德信全球藍籌（009810）」，未來也將持續多元產品線，原共同基金及ETF系列產品，預計在2026年第2季全部更名為玉山投信。此外，玉山投信與美國保德信的深厚連結會繼續延伸，為國內引進國際間優質的基金產品與資源，提升玉山資產管理服務的廣度與深度。

玉山於財富管理領域深耕有成，高資產顧客經營成效斐然，屢獲國際大獎肯定，包含榮獲《The Asset》2025年「最佳高資產客戶私人銀行」高度推薦、連續兩年獲得《PWM/The Banker》頒發「台灣最佳私人銀行」等殊榮。未來，玉山將持續以顧客為核心，透過子公司間的緊密合作，提供顧客更專業、全方位的資產管理服務 。