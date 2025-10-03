快訊

西門町少女遭「踹頭撞牆」見血倒地影片曝 5霸凌國中生急關帳號

不幸中的大幸！苗栗隨機殺人案3傷者生命徵象穩定 林男今已拔管

64KG胖狗被車輾過「竟一點傷也沒有」 檢查結果獸醫師傻眼

玉山投信揭牌 玉山金壯大金控版圖啟動投信新篇章

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
玉山金控董事長黃男州(左三)、玉山投信董事長陳茂欽(右三)、總經理梅以德(右二)與團隊於玉山投信揭牌儀式後合影。玉山金控／提供
玉山金控董事長黃男州(左三)、玉山投信董事長陳茂欽(右三)、總經理梅以德(右二)與團隊於玉山投信揭牌儀式後合影。玉山金控／提供

玉山金控（2884）3日舉行玉山投信揭牌儀式，由玉山金控董事長黃男州與玉山投信董事長陳茂欽、總經理梅以德共同揭牌，宣布旗下子公司保德信投信已於10月1日更名為玉山投信，啟動投信新篇章。

玉山金控於今年3月18日宣布取得保德信投信91.2%股權，並於7月1日完成股權交割，正式成為玉山金控子公司。保德信投信在台營運超過30年，具有國際視野並且在地深耕，在台股投資研究擁有扎實根基，也是國內多家政府、金融機構信賴的全委代操投信公司，長期深獲顧客及專業投資人肯定。

玉山金控董事長黃男州表示，玉山銀行、玉山投信皆已響應政府亞洲資產管理中心政策，成為首批獲准進駐專區的金融機構，未來玉山金控將結合各子公司的平台與專業，提供媲美香港、新加坡等國際金融中心的產品與服務，打造具台灣特色的私人銀行，並將串聯台灣、香港及新加坡三地，提供顧客跨區域、跨平台且高品質的金融服務。

玉山金控總經理兼玉山投信董事長陳茂欽則指出，玉山投信是玉山跨入資產管理的關鍵布局，將以顧客為核心，積極發展共同基金、ETF、全權委託等業務，將服務範圍擴及自然人、中小企業及機構法人，並整合集團內研究資源以提升管理效益，7月已推出第二檔ETF基金「保德信全球藍籌（009810）」，未來也將持續多元產品線，原共同基金及ETF系列產品，預計在2026年第2季全部更名為玉山投信。此外，玉山投信與美國保德信的深厚連結會繼續延伸，為國內引進國際間優質的基金產品與資源，提升玉山資產管理服務的廣度與深度。

玉山於財富管理領域深耕有成，高資產顧客經營成效斐然，屢獲國際大獎肯定，包含榮獲《The Asset》2025年「最佳高資產客戶私人銀行」高度推薦、連續兩年獲得《PWM/The Banker》頒發「台灣最佳私人銀行」等殊榮。未來，玉山將持續以顧客為核心，透過子公司間的緊密合作，提供顧客更專業、全方位的資產管理服務 。

玉山金控 ETF 台股

延伸閱讀

玉山黃男州獲年度領袖獎

摩根投信潘怡如代理總座

投信認錯回補台股 連三買

外資大買、投信小賣！三大法人再加碼317億元 台股狂飆雙天價

相關新聞

台積電鉅額交易1450元真是「仙人指路」？專家：留意大戶閃電翻臉

就在台積電（2330）近期股價頻創新高之前，其盤後鉅額交易價格早就已經先行啟動上漲行情，並且還在逐漸拉高價格，10月2日的成交價已經達到1450元，距離同一天高盛證券調高台積電的目標價1600元，只相

玉山投信揭牌 玉山金壯大金控版圖啟動投信新篇章

玉山金控（2884）3日舉行玉山投信揭牌儀式，由玉山金控董事長黃男州與玉山投信董事長陳茂欽、總經理梅以德共同揭牌，宣布旗...

凱基人壽宣布除權基準日 每仟股配發29.59股

凱基金控（2883）發布重訊，代旗下子公司凱基人壽公告除權基準日。凱基人壽將辦理除權，董事會決議配發股票股利新台幣15億...

海悅9月合併營收年增19% 兩業務亮眼

海悅國際（2348）9月合併營收7.55億元、年增19%，累計今年前九月營收達44.2億元，年減率收斂為24.3%。

聚陽9月營收年減28% 探17月低點

聚陽（1477）昨（2）日公告9月營收23.63億元，年減28.22%、月減36.9%，探17個月以來新低；該公司說明，...

三陽9月單月機車銷量 稱冠

機車龍頭三陽工（2206）針對開學購車旺季推出加碼優惠，再度以43.7%的市占率穩居龍頭地位。三陽強調，公司領先業界宣布...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。