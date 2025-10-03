台積電鉅額交易1450元真是「仙人指路」？專家：留意大戶閃電翻臉

就在台積電（2330）近期股價頻創新高之前，其盤後鉅額交易價格早就已經先行啟動上漲行情，並且還在逐漸拉高價格，10月2日的成交價已經達到1450元，距離同一天高盛證券調高台積電的目標價1600元，只相差10％。

各家媒體紛紛以仙人指路，來引喻台積電的鉅額交易價格，充分發揮了領航股價的角色。究竟鉅額交易是什麼？真的能夠代表股價的先行指標嗎？

鉅額交易需揭露

首先來瞭解什麼是鉅額交易？

鉅額交易（block trades）是指單筆交易量或金額非常大的證券買賣行為，因為這樣大的交易會影響股價波動，所以要事先、事後申報交易情形。

依據現在台灣證券交易所的規定，證券交易如果達到下標準，就要申報鉅額交易：

一、單一證券一次申報買進或賣出數量500交易單位或金額1,500萬元以上 二、股票組合一次申報買進或賣出5種股票且金額合計1,500萬元以上

觀察大戶動向

重點是，到底誰是發起這種交易金額這麼龐大的買賣行家？想必來頭一定不小。以2日台積電出現的配對交易、所完成的1,450元新高價的盤後鉅額交易為例，合計共11張，總金額為1,595萬元，這就不是一般民眾能夠玩得起的，也不會以高出當時行情約7％來買台積電。

因此鉅額交易主要是由機構投資者例如外資券商、海外避險基金，或是國內、外股市大戶投資者發動的，它們擁有龐大的資金還在其次，重點是它們對台積電（包括比較了台積電ADR溢價已經達到近30％）、對台股後勢行情的深入研究及豐富資訊，才是支撐它們願意以高出行情價7％，買進台股的台積電的主因。

留意大戶閃電翻臉

所以結論是，你可以參考個股鉅額交易的動態，做為買賣股票決策的依據之一，但不要當做是唯一，因為這些大戶、外資機構翻臉跟翻書一樣， 一瞬間可能就會由買轉賣，你想跑是一定跑輸它們的。

再講白一點，再多的法人動向、媒體新聞、技術線型都只是輔助資訊，投資理財還是要靠自己親身去領悟、研究、進而執行才是正道喔！

◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。