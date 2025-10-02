星宇菲國航線 12月復航

星宇航空（2646）擴大布局瞄準東南亞轉機北美市場商機，昨（2）日宣布台北-馬尼拉航線將於12月16日恢復飛航，持續搶食北美轉機大餅。

星宇航空表示，北美航線載客人數中已經有65%為轉機旅客，顯示轉機需求龐大，菲律賓前返美國的各種商務客人也非常多，轉機需求龐大；另外，台灣及菲律賓雙方往來密切，在台灣工作的菲律賓人口已超過16萬人，菲律賓將台灣列為前20大重要貿易夥伴，對台灣而言，菲律賓也是南向政策的重要市場。

星宇航空目前共飛航29個航點、33條航線，除綿密的亞洲區域航網，版圖亦擴及北美洛杉磯、舊金山、西雅圖及加州安大略。除了與阿拉斯加航空持續深化合作，亦與美國航空進行聯航合作，明年1月15日開闢美國鳳凰城航線後，旅客也能從鳳凰城利用美國航空綿密的內陸航網，轉機抵達更多城市。