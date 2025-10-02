聚陽9月營收年減28% 探17月低點

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

聚陽（1477）昨（2）日公告9月營收23.63億元，年減28.22%、月減36.9%，探17個月以來新低；該公司說明，今年聖誕節前提早出貨，今年9月、10月相對較淡，11月將開始出明年春夏服飾訂單，有望重拾營收動能。

從聚陽第3季營收表現來看，單季營收88.89億元，較第2季成長15.6%，但較去年同期年減15.1%。聚陽表示，預估今年全年出貨量約與去年持平，ASP雖調漲4~5%，但被匯率吃掉，加上關稅攪局，使得整體表現承壓，全年營收能否維持正成長仍需看第4季的匯率變化而定。

不過，長線來看，第3季已是關稅與匯率衝擊的高峰，隨著終端產品陸續完成調價，相關影響可望逐步遞減，明年首季起有機會擺脫關稅壓力。公司強調，最壞的狀況已經過去，從11、12月追加訂單的情況觀察，明年展望將朝正向發展。

