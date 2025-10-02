三陽9月單月機車銷量 稱冠

機車龍頭三陽工業（2206）針對開學購車旺季推出加碼優惠，再度以43.7%的市占率穩居龍頭地位。三陽強調，公司領先業界宣布，凡購買150c.c.以下並符合貨物稅2,000元補助資格之車款，即可享受「現買現退」服務，現場立即折抵，無需等待，也讓政策利多快速發揮效果。

9月整體機車市場銷量為63,670輛，受民俗月傳統淡季與經濟前景不確定性的影響，較上月下降4.4%，相較去年同期下降14.45%。電動機車市場9月銷量則穩定回升，為5,581輛，較上月成長31.9%。其中三陽9月單月掛牌27,806台，市占率43.7%，第二位的光陽15,955輛，市占25.1%，第三位山葉11,338台，市占17.8%， gogoro則為 2,986台，市占4.7%。

三陽公司表示，9月開學購車旺季，推出加碼優惠活動，國民旗艦機種全新迪爵熱銷，9月銷售達5,337台，穩居9月最暢銷機種；水冷機種JET SL+ SuperC新車上市熱銷，9月銷售高達3,335台的領牌數量。