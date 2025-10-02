雄獅衝刺線上旅展買氣

國內的旅行社龍頭雄獅（2731）昨（2）日宣布，將於10月7日至11月10日推出ITF線上旅展，隨著線上旅展的推出，再加上新會員制度上線，預期今年業績有望較去年呈現雙位數成長。

雄獅旅遊表示，受惠於今年國定假日增加，第4季短線產品銷售暢旺，其中韓國半自助行程夯，業績較去年同期增加四成以上；東南亞的馬新、清邁、峴港等地區，連假行程賣況已逾八成。

此外，2026年的春節假期長達九天，可望帶動春節旅遊產品買氣，目前長線行程表現佳，以德瑞、荷比法最受歡迎，瑞士鐵道亦是熱銷產品。整體而言，雄獅看好今年線上旅展表現，預期業績較去年呈雙位數成長。

雄獅旅遊搶攻商機提前開跑，將於10月7日至11月10日推出ITF線上旅展，以「點點玩世界，雄獅帶你去」為主軸，會員制度即日起全新升級，推出全新點數回饋「雄獅幣」、一點可抵一元；另外，線上旅展期間好康再加碼，自官網或APP加入會員立即領萬元大禮包、天天登入每天抽一大獎，最大獎項包含「大阪自由行」、「泰國六日遊」等，下單再抽1萬點。

此外，雄獅吸客深耕會員經濟提升會員權益，會員制度即日起全面升級，百萬會員換新戶，同時招募優質會員，推出全新點數回饋「雄獅幣」，每趟旅程都有回饋、1點抵1元；更升級新的「L.I.O.N」，共四級的會員制度，等級愈高禮遇愈高，不只有最高兩倍雄獅幣回饋、免費機場貴賓室、生日禮折扣碼等超多會員專屬禮遇。

雄獅針對不同客群，推出兩種極端行程，小資族想出遊又想省錢，雄獅有超優惠的冬遊韓國「首爾滑雪四日」，搭乘長榮航空；日本關西蒐集宇治、奈良、京都世界遺產小旅行，也相對實惠。