海悅9月合併營收年增19% 兩業務亮眼

海悅國際（2348）9月合併營收7.55億元、年增19%，累計今年前九月營收達44.2億元，年減率收斂為24.3%。

海悅國際指出，位於台中市北屯區「南悅豐映」建案在9月啟動完工交屋作業，且順利完成25戶交屋，貢獻公司9月營建收入5.32億元，加上銷售中順銷建案挹注代銷收入，受惠代銷與營建兩大事業挹注，繳出9月合併營收年月雙增佳績。

海悅國際表示，集團憑藉國內代銷通路與精準銷售策略，加上掌握國內代銷案的市場需求，使代銷業務接案無虞，惟台灣房市自央行實施「不動產總量管制」措施，雖已排除新青安貸款納入銀行法72-2條規定，並延長換屋族緩衝期至18個月，但根據「不動產總量管制」措施，自住購屋者房貸資源仍趨於嚴謹，致國內建商推案維持相對保守。