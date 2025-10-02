遠東新樂觀2025年下半年營運

美國總統川普對全球祭出的對等關稅幾近定案，遠東新（1402）昨（2）日表示，自上半年關稅議題開始發酵以來，下游成衣客戶已在第2季起提前拉貨，公司樂觀下半年營運表現確定將優於上半年。

遠東新表示，美國耶誕節前終端市場是否能順利漲價，受到各界的關注，遠東新也會加強更多功能性產品市場推廣。

遠東新昨日舉行台北紡織展（TITAS）展前記者會，遠東新長纖事業部副總經理黃全億表示，永續趨勢不會走回頭路，遠東新兵分多路，包括合作建置寶特瓶回收機，以及發展電子廢棄物回收（e2cycle）、循環制服解決方案等，全方位發展環保回收。他表示，遠東新去年與明基材料攜手推出「e2cycle」PET回收技術，把廢棄物回收的範圍從寶特瓶擴大到電子廢棄物，目前e2cycle今年已進入商業化，獲得美系服飾大廠採用。

遠東新表示，越南關稅20%，僅有三成商品輸往美國，加上品牌端亦有能力吸收關稅成本，遠東新已加碼越南擴廠，今年4月正式開幕，可年產6萬噸長纖紗，未來將有機會在越南打造上下游完整一條龍產業鏈。

針對遠東新美國廠的表現，公司認為，美國國內酯粒本來就呈現供不應求，先前酯粒也在對等關稅豁免名單中，但川普政府自9月起取消豁免，也進一步帶動APG銷售，近期也規劃調漲報價，目前APG年產能約30-35萬噸，未來不排除擴大產能規模。

遠東新表示，關稅雖然底定，與客戶分擔比例仍可能會些微影響到獲利能力。遠東新在營運上，與品牌商、供應鏈之間已逐漸形成分攤關稅成本的機制。例如，成衣廠可能被要求分攤約6%，遠東新本身則承擔約2%，屬可承受範圍內。至於品牌商最終仍需自行吸收約15%的成本，因應方式包含終端產品漲價或內部消化。

展望未來，遠東新指出，國際大型賽事將帶動機能紗線與布料需求，包括明年世界盃足球賽及2028年奧運，均有望推升相關訂單，需求可望倍數成長。