晶碩9月合併營收年增7% 創同期次高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
晶碩董事長郭明棟。聯合報系資料照
隱形眼鏡大廠晶碩（6491）昨（2）日公告9月合併營收6.22億元，年增7.74%，為同期次高，第3季營收18.9億元，年增13.8%，創單季歷史次高，僅次於2023年第4季的水準。

晶碩累計前三季營收51.08億元，年增1.72%，創同期新高。由於第4季為隱性眼鏡出貨旺季，市場估晶碩第4季營收可望超越第3季，同時將挑戰單季歷史新高。

晶碩表示，第3季營收主要受惠日本市場矽水膠與彩片銷售暢旺，包括既有客戶需求持續放大，以及新客戶挹注，帶動整體營收表現。

晶碩指出，日本市場的大型通路與品牌客戶已合作多年，是主要成長動能來源，新客戶則提供額外加成效益。隨著日本與歐洲營運穩健，預期將持續驅動公司營收成長；而中國大陸市場競爭近期趨緩，亦有助於第4季表現。

展望第4季，晶碩表示，除了日本市場持續貢獻外，中國大陸雙11檔期效應也將發酵。觀察目前在手訂單，今年雙11表現有望優於去年，10月將是出貨高峰，並可延續至11月上旬。加上電商平台自有品牌銷售，將進一步增添成長動能。受惠於中、日兩大市場需求同步增溫，公司預期第4季產能利用率將由第3季的九成進一步逼近滿載，帶動營收逐季走高。

在產能布局上，晶碩指出，目前龜山廠為主要生產基地，大溪廠則負責矽水膠產品線，第4季視市場需求有望增加產能。海外布局方面，越南新廠已進入無塵室工程階段，整體園區規劃可望擴充至四期廠房，目前興建的一期預計2026年中完工、取證並投入生產，未來有機會取代龜山廠成為最大生產基地，支撐長線營運需求。

法人認為，晶碩在日本市場持續穩固市占，加上大陸雙11檔期效應帶動，第4季營收有望改寫單季新高紀錄。隨著產能利用率逼近滿載，未來新廠逐步投產，將提供成長空間。短線關注點仍在匯率與終端需求，但整體營運維持正向趨勢。

營收 晶碩

