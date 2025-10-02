聚陽9月營收探17個月新低 拚全年出貨量持平去年

快訊

中央社／ 台北2日電

耶誕旺季鋪貨近尾聲，成衣大廠聚陽今天公布9月營收新台幣23.62億元，年減28.22%，比起8月高點更大幅下滑36.9%，創下近17個月新低。

聚陽發言人林恆宇今天表示，今年因為美國關稅變數，打亂出貨節奏，針對年終購物季（Holidayseason），部分客戶搶在關稅生效前提前拉貨，原本就預期第3季出貨會比第2季減少約1成，實際成績大致符合預期。只是加上新台幣升值因素，聚陽第3季營收88.89億元，年減幅度擴大到15%，但季增15.6%。

累積聚陽今年前9月營收265.01億元，年減0.99%，也轉為負數。林恆宇表示，公司內部設定今年目標仍希望出貨量能追平去年。

林恆宇表示，今年耶誕旺季的鋪貨已接近尾聲，接下來與客戶洽談新年度訂單，考量關稅、匯率變化較大，聚陽適度反應成本，與客戶洽談價格調整，以9月為例，產品平均單價（ASP）較去年同期提升約4%。

展望後勢，林恆宇說，今年第2季碰到的關稅、匯率問題，現在已慢慢穩定下來，訂單逐漸回穩，進入第4季影響會更小，最近有接到客戶追加明年度的訂單。

