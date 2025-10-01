大研生醫海內外擴張
大研生醫積極擴張，海內外都有動作。大研生醫（7780）昨（1）日公告，決議現金增資澳洲、日本兩家海外子公司，分別增資新台幣1.9億元、14億元，以加強海外布局。
另外，大研生醫同時公告投資設立「大研樂宿養生村」、「大研生醫併購投資」兩家台灣子公司，各斥資14億元。
大研生醫表示，此次投資資金來源主要來自上市後所籌集的市場資金，未來會善用資本市場資源，加大日本與澳洲市場營運。
大研生醫昨現金增資澳洲子公司Daiken Biomedical Australia Pty Ltd，該公司為大研生醫100%持有子公司，現金增資發行新股1,000萬股，每股澳幣1元，交易總金額澳幣1,000萬元（約新台幣約1.9億元）。
