黑松揪盟友攻健康保養

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

黑松（1234）積極多角化經營，擴大搶進健康保養市場，昨（1）日宣布與台大食生中心、順天堂藥廠共同簽署「食養方產品開發」合作備忘錄。

黑松昨日表示，三方將攜手跨領域開發符合市場需求的食養方飲食產品，受惠於產品開發更多元，有助於推升保健產品的銷售量及營收。

飲料事業也將持續以「生活品牌」為營運方針，貼近多元生活需求，強化品牌價值與市場競爭力，黑松董事長張斌堂、台大食生中心主任沈立言、順天堂總經理莊武璋共同簽署「食養方產品開發」合作備忘錄，並由台大生農學院院長林裕彬出席見證。

黑松集團跨足健康保健品市場，近年來銷售不斷傳佳音，黑松與台大食生中心、順天堂藥廠共同簽署「食養方產品開發」合作備忘錄（MOU）。

黑松 台大 董事長

延伸閱讀

輝達、新光人壽MOU到期 蔣萬安重申強調這「兩方案」給予協助

「美國電信走廊」訪新北 簽署MOU啟動文教經濟交流

自以為健康？創業家點名「5習慣」延緩失智 亂補保健品害大腦老更快

桃園國際商機媒合大會 助業者分散關稅風險找商機

相關新聞

華航出擊 搶連假商機

華航（2610）昨（1）日發表全新機上餐點，擴大搶客運商機，法人指出，今年出現教師節、中秋節及雙十節等連假商機，再加上航...

黑松揪盟友攻健康保養

黑松（1234）積極多角化經營，擴大搶進健康保養市場，昨（1）日宣布與台大食生中心、順天堂藥廠共同簽署「食養方產品開發」...

大研生醫海內外擴張

大研生醫積極擴張，海內外都有動作。大研生醫（7780）昨（1）日公告，決議現金增資澳洲、日本兩家海外子公司，分別增資新台...

柏文擴增健身中心據點

本土最大健身中心業者柏文（8462）則正按規劃步調布署主力品牌「健身工廠」新館推進，第4季將有三家新據點開張，將積極擴大...

三陽搶攻汰舊換新商機

三陽（2206）旗下南陽昨（1）日表示，政府推動2,000c.c.以下小客車貨物稅減徵並可搭配「汰舊換新」合計最高減徵1...

戴誠志：持有永豐金 不會再買其他金融股

京城銀行董事長戴誠志今日參加永豐金與京城銀完成合併儀式會後受訪時指出，未來不會有再買其他金融股的打算，若持有金融股就會維...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。