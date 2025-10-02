華航出擊 搶連假商機

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

華航（2610）昨（1）日發表全新機上餐點，擴大搶客運商機，法人指出，今年出現教師節、中秋節及雙十節等連假商機，再加上航空貨運在AI相關需求熱度不減加持下，看好包括華航在內的航空業10月營收表現。

華航昨日再宣布攜手米其林綠星及必比登推薦「小小樹食」蔬食餐廳推出全新聯名機上蛋奶素蔬食，多元餐點吸引旅客搭乘華航出遊。

業內指出，雖然機上餐不是旅客搭機最主要選擇，然而隨著旅客出遊的次數增加，各家航空公司的機上餐早就是各大社群熱門話題，成為最佳的行銷宣傳。

隨著第4季步入航空貨運傳統出貨旺季，AI 伺服器、半導體設備與產品持續暢旺，加上個人電子新品發表，相關換機出貨潮預期將更進一步推升市場艙位需求；華航密切觀察市場動能，充分利用客貨機運能，積極爭取臨時高價包艙及包機，全力提升整體營運營收與獲利。

華航空品營銷處處長曹志芬表示，機上餐點也是旅客選搭航空公司指標之一，讓搭機的旅客能感受到用餐多元化間接升品牌價值，對於旅客而言也是出遊的小確性，華航短程線約一個月換一次餐點，長程線則是一季換一次菜色。

華航打造多元化的飛機餐，持續朝著打造結合健康、美味與永續的機上餐飲文化，同時協助台灣在地餐飲品牌行銷全球華航繼陽明春天純淨素食之後，昨日再宣布攜手米其林綠星及必比登推薦「小小樹食」蔬食餐廳合作。

華航 餐飲 營收

