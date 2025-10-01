三陽搶攻汰舊換新商機

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

三陽（2206）旗下南陽昨（1）日表示，政府推動2,000c.c.以下小客車貨物稅減徵並可搭配「汰舊換新」合計最高減徵10萬元的政策帶動下，市場買氣明顯回升、年輕族群積極進場，南陽將不回缺席，配合市場脈動積極搶單。

南陽代理的現代汽車（HYUNDAI）因應市況順勢推出全新特仕車款「VENUE Boutique」，昨日正式登場，限量120輛；享政府補助最高10萬元優惠後，售價68.9萬元起。

南陽指出，自導入以來，VENUE憑藉4米短車長、靈活好開、時尚設計與價格實惠深受年輕消費族群青睞，其中女性車主占比高達68%、39歲以下客群亦超過五成。VENUE不僅滿足新世代女性對第一台車的期待，更以兼顧設計感、實用性與安全性的優勢，成功站穩台灣B-SUV市場。本次VENUE Boutique以「輕奢精品」為設計靈感，將時尚元素化為專屬座駕，讓都會女性在日常穿梭街頭時，也能以一抹精品橘展現自信、亮眼與個性。

VENUE Boutique以精品品牌的經典設計語彙為靈感，推出限量精品橘塗裝，搭配白色車頂、後視鏡、尾翼與車身細節套件，形成高對比卻和諧的Two-tone視覺效果。

VENUE Boutique搭載新世代Smartstream 1.6升引擎與模擬8速IVT變速系統，結合123ps動力與17.1km/l優異油耗，讓車主在駕馭樂趣與日常經濟性之間取得完美平衡；六種Drive Mode更能依據心情與路況自由切換。

VENUE Boutique不僅重視外觀與設計，更兼顧安全守護。全車採用62%高剛性鋼材，並搭載HYUNDAI SmartSense Level2智慧駕駛輔助科技，讓車主安心享受每一段旅程。

