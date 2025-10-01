戴誠志：持有永豐金 不會再買其他金融股

快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
京城銀行董事長戴誠志今日參加永豐金與京城銀完成合併儀式。記者朱漢崙／攝影
京城銀行董事長戴誠志今日參加永豐金與京城銀完成合併儀式。記者朱漢崙／攝影

京城銀行董事長戴誠志今日參加永豐金與京城銀完成合併儀式會後受訪時指出，未來不會有再買其他金融股的打算，若持有金融股就會維持目前持有永豐金股票的現狀，而對於股市，不論是美股或是台股，甚至債市，他均樂觀以對形容，第四季是「風平浪靜」。

他還以「買便當」舉例，便當的價格從60元漲到150元，他從來沒想過股票會回檔，意味已不能用過去的歷史法則來衡量未來的股債後市。

外界關心當戴誠志揮別京城銀行之後，手中現金可觀的他，下一步將如何投資？會否賣掉永豐金股票？戴誠志則打趣說，「他有問過AI」。他還說，AI的建議是，不論持有永豐金，或是把永豐金控賣掉去投資別的股票，二種選擇都不壞。

而戴誠志本身也有台紙的事業，未來究竟會投資傳產或高科技？戴誠志認為二種投資都有空間，他認為AI的風潮尚未走完，至少還會有5年、10年，由於AI的量體很大，很多都是上兆的，但要特別注意個別股票的挑選；而傳統產業則可看俄烏戰爭結束之後原物料及國際局勢的變化，雖然兩個方向是極端的，但都可選擇。

而從京城銀退休之後，會把心力放在台紙的經營？他則笑說：「會放在我自己。」提到兒孫，戴誠志說，他有很多的孫子，他還可一次兩手抱兩個孫子。至於未來會否再投資別的金融股？戴誠志則回應，除了手中持有的永豐金之外，不會再投資別的金融股。

永豐金控 京城銀行

