健身業兩樣情 全真瑜珈破產歇業、世界健身釋下半年利多飆漲停

新加坡連鎖健身房「TRUE YOGA FITNESS 全真瑜珈健身」宣布破產且全面歇業，國內連鎖健身中心龍頭世界健身-KY（2762）則在法說會中釋出下半年營運持續向上的消息，預期第3季營收可望續創新高，推升獲利顯著反彈，1日股價開高走高衝上漲停81.1元。

世界健身上半年合併營收52.81億元、年增10%，創同期新高，稅後純益1.29億元、年減43.4%，每股純益1.18元，為近四年同期低點；第2季稅後純益0.79億元，年減40.4%、季增61.7%，創近一年新高，每股純益0.73元。

世界健身董事長暨總經理柯約翰表示，營運已在第1季落底，在新據點陸續開幕下，推升第2季營收穩健成長創高，獲利顯著反彈，8月合併營收9.4億元，月增2.7%、年增13.6%，累計今年前8月合併營收71.38億元、年增10.5%，續創同期新高， 預期第3季營收有望續創新高，且獲利將較第2季顯著提升。

全真瑜珈將歇業解散，世界健身推出「跳槽優惠」方案，積極爭取全真會員轉入；雖有健身同業破產歇業的事件發生，但世界健身1日股價仍在法說會釋出好消息的激勵下強漲，早盤以75.3元開高後走高，衝上漲停81.1元。