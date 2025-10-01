快訊

北捷「被踹飛」阿嬤今超商被逮！高喊不是我…被警查出是竊盜通緝犯

美媒：川普壓力恐逼台灣重啟核武討論 台灣因應華府最務實是這招

MLB／大谷翔平季後賽雙響砲生涯首次 前田健太讚：好像沒有重力…

健身業兩樣情 全真瑜珈破產歇業、世界健身釋下半年利多飆漲停

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
TRUE YOGA全真瑜珈宣布10月1日起全面歇業，台北市勞動局30日表示，受影響勞工可向勞動局申請歇業事實認定，經認定後，可就未給付工資、資遣費或退休金，向勞動部勞保局申請工資墊償。圖為北市街頭的全真瑜珈廣告。中央社
TRUE YOGA全真瑜珈宣布10月1日起全面歇業，台北市勞動局30日表示，受影響勞工可向勞動局申請歇業事實認定，經認定後，可就未給付工資、資遣費或退休金，向勞動部勞保局申請工資墊償。圖為北市街頭的全真瑜珈廣告。中央社

新加坡連鎖健身房「TRUE YOGA FITNESS 全真瑜珈健身」宣布破產且全面歇業，國內連鎖健身中心龍頭世界健身-KY（2762）則在法說會中釋出下半年營運持續向上的消息，預期第3季營收可望續創新高，推升獲利顯著反彈，1日股價開高走高衝上漲停81.1元。

世界健身上半年合併營收52.81億元、年增10%，創同期新高，稅後純益1.29億元、年減43.4%，每股純益1.18元，為近四年同期低點；第2季稅後純益0.79億元，年減40.4%、季增61.7%，創近一年新高，每股純益0.73元。

世界健身董事長暨總經理柯約翰表示，營運已在第1季落底，在新據點陸續開幕下，推升第2季營收穩健成長創高，獲利顯著反彈，8月合併營收9.4億元，月增2.7%、年增13.6%，累計今年前8月合併營收71.38億元、年增10.5%，續創同期新高， 預期第3季營收有望續創新高，且獲利將較第2季顯著提升。

全真瑜珈將歇業解散，世界健身推出「跳槽優惠」方案，積極爭取全真會員轉入；雖有健身同業破產歇業的事件發生，但世界健身1日股價仍在法說會釋出好消息的激勵下強漲，早盤以75.3元開高後走高，衝上漲停81.1元。

健身 營收

延伸閱讀

當兵回來變更帥？宋江退伍從「四開門猛男」瘦回顏值巔峰 一秒重生撕漫男神顏

全真瑜珈停業 新北消保官建議2方式退費

全真瑜珈無預警倒閉！桃園至少115人受害 議員痛批：消費者成冤大頭

全真瑜珈健身宣布停業 北市籲會員申請爭議款賠付

相關新聞

健身業兩樣情 全真瑜珈破產歇業、世界健身釋下半年利多飆漲停

新加坡連鎖健身房「TRUE YOGA FITNESS 全真瑜珈健身」宣布破產且全面歇業，國內連鎖健身中心龍頭世界健身-K...

星宇搶轉機北美商機 與阿拉斯加航空第二波合作

星宇航空（2646）加碼擴大美國線布局，該公司昨（30）日宣布，與阿拉斯加航空開啟第二波聯營航班合作，新增12個美國內陸...

台灣櫻花高雄館開幕

廚衛電領導品牌台灣櫻花（9911）繼台北、台中之後，昨（30）日正式啟用南台灣最重要據點-高雄品牌館。董事長張永杰表示，...

聯嘉兩岸產能塞爆

聯嘉投控（3717）昨（30）日舉行法說會，公司對營運展望樂觀，強調北美市場訂單穩固，關鍵的墨西哥新廠布局將成為驅動未來...

鴻華先進董座 李秉彥接任

鴻華先進（2258）昨（30）日公告，董事長劉揚偉交棒給總經理李秉彥。鴻海法人董事代表由劉揚偉改為李秉彥，李秉彥並接任鴻...

豐興鋼價全面開平盤

豐興（2015）昨（30）日開新盤價，廢鋼、鋼筋與型鋼全面平盤，易昇、慶欣欣等相關鋼筋廠跟進；另中龍與東和鋼鐵10月H型...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。