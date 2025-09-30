AM車門把手龍頭廠虎山 10月1日起開放融資券交易

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所公告，全球最大AM車門把手製造商虎山（7736）從10月1日起得為融資融券交易。虎山實業今年第2季財報每股淨值達44.84元，今年上半年每股稅後純益（EPS）1.9元、去年全年EPS 4.03元。

證交所依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上市有價證券得為融資融券審查，查上市股票虎山自今年3月18日上市至今已滿6個月，且符合前開標準的規定，因此公告自本10月1日起得為融資融券交易。

觀察虎山股價，興櫃時曾經最高飆上148.5元，前高則落在100.5元，最新收盤價小漲0.43%收92.6元，技術指標日KD有從低檔往上趨勢，股價似有在90元附近打底轉強，明日開放融資券後，股價表現可望更活潑。

