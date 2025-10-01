建大搶市 推兩款新車胎

輪胎大廠建大（2106）昨（30）日宣布，該公司發表電動車與商用車兩款全新專用車胎新產品，新產品展現對未來移動方式的掌握與投入，更代表建大未來在「電動化」與「商用耐久」兩大關鍵領域，將持續搶市。

今年整體輪胎市況嚴峻，除了美國市場的關稅問題之外，中國大陸的輪胎市場競爭激烈，自行車用輪胎則伴隨自行車產業的逐漸復甦可望回溫。

對應市場競爭激烈，輪胎業者積極推出更具競爭優勢的產品以搶攻市場。建大表示，該公司新產品EMERA 616EV是專為電動車量身打造的輪胎，搭載低滾阻複合配方、導入降噪科技，有效提升續航表現。此次的高強度胎體結構有效因應電動車高扭力與較重車身的挑戰，提供穩定的支撐與優異操控性能。

在濕地與乾地的煞車與轉向性能表現優異，並進一步優化磨耗壽命，滿足電動車主的全方位期待。EMERA 616EV並獲節能輪胎標章，證明其低滾阻設計不僅延長續航，更能有效降低能耗。

建大同步推出全新KOMENDO 3輪胎應對商用車，藉由創新膠料配方與花紋設計，有效延長行駛里程，降低車隊營運成本。針對台灣多變氣候與雨季環境，KOMENDO 3更進一步強化濕地抓地性能，確保雨天行車的安全與操控信心。

同樣也榮獲節能輪胎標章，在耐用與承載性能之餘，也展現優異的燃油效率，幫助商用車主降低油耗，減少碳排放。

建大此次發表的兩款重量級新產品「EMERA 616EV」電動車專用輪胎與「KOMENDO 3」商用車專用輪胎。建大表示，該公司以超過60年的製胎經驗與創新研發實力，展現對新世代交通工具的深度理解與技術布局。

其中，電動車專用輪胎為近年的熱門產品，電動車普遍車身重，但更講究續航力，因此在強度與耗能上要求更多，而商用車則因應本身的特性，必須有更高效、更耐用的運輸解決方案，新一代胎體結構設計全面提升抗載能力，即便在重載、高頻率運輸下亦能維持穩定性。