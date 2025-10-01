遠百周年慶 拚績增5%

遠百（2903）周年慶即將開跑，遠百總經理徐雪芳昨（30）日表示，遠百將會「樂觀進取」面對今年零售業的挑戰。為此，今年周年慶檔期加大回饋力道，以吸引消費者回流，全台13家分店周年慶檔期業績目標力拚3至5%以上的成長。

遠百營運長林彰豊表示，今年遠百前九個月維持3%左右的成長，對今年業績仍抱持樂觀態度，而第4季重頭戲周年慶檔期適逢政府普發現金，更有望帶動民眾消費意願，對業績有很好的激勵效果，也有廠商規劃「現金放大術」，期望提升整體百貨獲利動能向上。

遠百指出，先前政府普發6,000元振興券時，帶動遠百業績成長5%以上，並且多使用於男裝球鞋與化妝品。看好本次普發現金一萬元，民眾有很大機率運用在民生消費，帶動百貨買氣。

對於台中新光三越的復業，徐雪芳表示「樂觀看待」，兩家百貨加總幾乎含括所有大牌，唯有兩家群聚效應才能吸引更多人流，以及補足彼此的商品結構，打造「共榮商圈」。

台中商圈集客力強，能吸納中彰投客群，又有愈來愈多家新商場開出，包含漢神洲際購物廣場、台中101等，她也指出，遠百未來不排除在台中開出第二店，但仍須「看緣分」，有好的機緣與地緣條件就有可能性。

此外，受惠於精品改裝效益與台中新光三越分流客群，台中大遠百前三季業績成長12至13%，且第一波周年慶帶動業績至少7至8%成長，其中表現最好的是精品如香奈兒、愛馬仕、LV等。遠百表示，看準年輕族群對時尚趨勢的敏銳度與消費潛力，遠百信義A13引進多家獨家櫃位，打造話題新亮點。