豐興鋼價全面開平盤

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

豐興（2015）昨（30）日開新盤價，廢鋼、鋼筋與型鋼全面平盤，易昇、慶欣欣等相關鋼筋廠跟進；另中龍與東和鋼鐵10月H型鋼持平，國內建築用鋼市場以靜制動，進到橫向整理。

豐興協理莊文哲表示，近期國際鋼鐵原物料行情進到穩定整理格局；美國大船廢鋼無報價，日本2H廢鋼持平為每公噸313美元，美國貨櫃廢鋼持平以300美元交易，澳洲鐵礦砂由每公噸106.25美元跌至102.9美元。

昨天豐興業務會議拍板，廢鋼、鋼筋與型鋼全面平盤。廢鋼牌價每公噸7,600元，鋼筋1.61萬元，型鋼每公噸2.38萬元。

另一方面，國內二大H型鋼供應廠中龍與東和鋼鐵昨天拍板10月新價，以平盤為基調，二家大廠H型鋼已經連續七個月平盤，以穩定的價格策略應對市場變化。

上市鋼筋廠主管說，昨天大陸鋼鐵等黑色期貨商品持續下修，螺紋鋼(鋼筋)期貨跌幅1.13%，收盤每公噸人民幣3,072元、約當新台幣1.31萬元，低於台灣的鋼筋交易價3,000元左右。

