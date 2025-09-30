世界健身法說會／下半年營運展望佳 跳槽優惠即日起生效

快訊

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
柯約翰強調，世界健身營運已於首季落底，第2季營收可望穩健成長創高。聯合報系資料照
國內連鎖健身中心龍頭世界健身-KY（2762）30日召開法說會，董事長暨總經理柯約翰表示，隨著展店效益陸續顯現及費用影響降低，預期第3季營收將續創新高、獲利也可望顯著反彈，看好下半年營運持續向上，並優於去年同期。

針對全真瑜珈(TRUE YOGA FITNESS)將辦理歇業解散，柯約翰認為，逆風消息對公司而言反而是利多，因為消費者意識到健身房還是要選擇上市公司品牌，才有保障。

World Gym也宣布立即推出「跳槽優惠」方案，無論是在哪裡運動，都享有「手續費加入會費500元」的優惠，線上入會也適用，積極爭取全真會員轉入。由於目前台灣健身產業滲透率仍較歐美市場低，柯約翰樂觀看待市場發展前景。

柯約翰指出，世界健身為全台第一大健身連鎖品牌，138家分店遍及全台，會員數達45萬；會員入會採年約月繳制、免預付，對會員來說，可確保權益不受影響；對公司經營來說，每個月都有穩定且強勁的現金流，財務狀況穩健。

世界健身上半年合併營收52.81億元、年增10%，創同期新高，但稅後純益1.29億元、年減43.4%，每股稅後純益1.18元，為近四年同期低點。不過，第2季稅後純益0.79億元，雖年減40.4%、但季增61.7%，創近一年新高，每股稅後益0.73元。

柯約翰說明，新據點在尚未開業前的籌備期已有費用支出，且開業後通常需6個月實現正向月營收。公司去年第4季及今年首季合計籌備16家新據點，上半年一舉認列8家據點相關費用，對短期獲利影響較大。

柯約翰強調，世界健身營運已於首季落底，隨著新據點陸續開幕，第2季營收穩健成長創高，獲利亦顯著反彈。8月合併營收9.4億元，月增2.7%、年增13.6%，累計前八月合併營收71.38億元、年增10.5%，續創同期新高。

柯約翰說，第3季營收有望續創新高，且看好獲利較第2季顯著提升。同時，公司展店步調恢復常態，第2季起每季僅各新增籌備1家新據點，對獲利影響程度降低，看好下半年營運持續向上、獲利優於去年同期。

展望未來市場布局，世界健身規劃在台灣及東南亞開展直營據點，其他地區則透過World Gym International(WGI)以加盟授權模式拓展版圖。

柯約翰指出，泰國市場由於人事費用較低，投資成本約為台灣的七成，目前規劃斥資2億餘元，於2026年新展3至4家據點。長期目標台灣據點達250家、亞洲250家(泰國100家)，其他地區加盟據點達2,000家。

世界健身會員入會採年約月繳制、免預付，對會員來說，可確保權益不受影響。業者提供
健身 營收 法說會

