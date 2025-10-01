鑽石投資增資旗下新創

鑽石投資（6901）昨（30）日表示，將對旗下新創公司優億生技超額增資4.5億元，以加速該公司化學全合成技術與解決天然皂苷佐劑價格高昂問題。

鑽石投資於2023年領投優億生技首輪募資，為最大法人股東。優億歷經兩年發展完成的合成皂苷佐劑已完成前期驗證，即將進入臨床一期，取得人體安全性與功效數據後，將可加速與國際疫苗大廠的授權與合作。

優億創辦人兼執行長梁碧惠表示，優億已與多家國際藥廠展開合作協議，進行技術驗證與應用測試。初步數據皆已證明了合成皂苷佐劑的臨床應用價值，更為後續授權合作奠定基礎，使優億可加速國際市場布局。今年第3季，優億原規劃募資新台幣3億元，最終超額至4.5億元。

鑽石投資總經理吳友梅表示，優億的快速成長與超額募資，凸顯本土創新能量在國際生技舞台上的競爭力。此外，優億有望成為全球合成皂苷佐劑領域的獨占贏家，鑽石投資持續加碼優億。