快訊

美方拋「晶片五五分」議題 鄭麗君返台強調：未談及也不會答應

川普藥價戰首勝！輝瑞承諾降價並投資美國700億美元 換3年關稅豁免

施政報告提三項重建 卓揆：花蓮洪災將展開檢討究責

鑽石投資增資旗下新創

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

鑽石投資（6901）昨（30）日表示，將對旗下新創公司優億生技超額增資4.5億元，以加速該公司化學全合成技術與解決天然皂苷佐劑價格高昂問題。

鑽石投資於2023年領投優億生技首輪募資，為最大法人股東。優億歷經兩年發展完成的合成皂苷佐劑已完成前期驗證，即將進入臨床一期，取得人體安全性與功效數據後，將可加速與國際疫苗大廠的授權與合作。

優億創辦人兼執行長梁碧惠表示，優億已與多家國際藥廠展開合作協議，進行技術驗證與應用測試。初步數據皆已證明了合成皂苷佐劑的臨床應用價值，更為後續授權合作奠定基礎，使優億可加速國際市場布局。今年第3季，優億原規劃募資新台幣3億元，最終超額至4.5億元。

鑽石投資總經理吳友梅表示，優億的快速成長與超額募資，凸顯本土創新能量在國際生技舞台上的競爭力。此外，優億有望成為全球合成皂苷佐劑領域的獨占贏家，鑽石投資持續加碼優億。

生技 募資

延伸閱讀

涉恐嚇「京華城案」11名檢察官 他道歉願賠10萬作公益

國軍戰備影像露餡 專家：作戰想定仍是十幾年前解放軍舊編制

罵網友「髒魚」又轉傳性愛片 2男辯帳號被盜法官打臉

胜肽保健品都是騙人的？教授：用來治病的幾乎全是「注射型」

相關新聞

星宇搶轉機北美商機 與阿拉斯加航空第二波合作

星宇航空（2646）加碼擴大美國線布局，該公司昨（30）日宣布，與阿拉斯加航空開啟第二波聯營航班合作，新增12個美國內陸...

台灣櫻花高雄館開幕

廚衛電領導品牌台灣櫻花（9911）繼台北、台中之後，昨（30）日正式啟用南台灣最重要據點-高雄品牌館。董事長張永杰表示，...

聯嘉兩岸產能塞爆

聯嘉投控（3717）昨（30）日舉行法說會，公司對營運展望樂觀，強調北美市場訂單穩固，關鍵的墨西哥新廠布局將成為驅動未來...

鴻華先進董座 李秉彥接任

鴻華先進（2258）昨（30）日公告，董事長劉揚偉交棒給總經理李秉彥。鴻海法人董事代表由劉揚偉改為李秉彥，李秉彥並接任鴻...

豐興鋼價全面開平盤

豐興（2015）昨（30）日開新盤價，廢鋼、鋼筋與型鋼全面平盤，易昇、慶欣欣等相關鋼筋廠跟進；另中龍與東和鋼鐵10月H型...

建大搶市 推兩款新車胎

輪胎大廠建大（2106）昨（30）日宣布，該公司發表電動車與商用車兩款全新專用車胎新產品，新產品展現對未來移動方式的掌握...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。