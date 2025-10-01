鴻華先進董座 李秉彥接任

快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

鴻華先進（2258）昨（30）日公告，董事長劉揚偉交棒給總經理李秉彥。鴻海法人董事代表由劉揚偉改為李秉彥，李秉彥並接任鴻華先進董事長職務。

鴻華先進表示，依循鴻海集團中央與子公司的專業分工，經昨天鴻華先進臨時董事會決議，原董事長劉揚偉交棒，由原總經理李秉彥將接任鴻華先進董事長、原副總經理陳清亞接任總經理，期待憑藉其ICT與汽車產業的多年經驗，帶領經營團隊與全體同仁持續邁進。

鴻華先進已經完成多款電動車產品開發，現有經營團隊除了順利引進海內外既有車廠客戶，部分客戶也直接導入鴻華先進設計的電動車款，使得鴻華先進在電動車的發展上達成關鍵的里程碑。

展望未來，鴻華先進將憑藉集團CDMS商業模式，秉持「立基台灣、放眼全球」的願景，持續為股東創造更大價值。

