聯嘉投控（3717）昨（30）日舉行法說會，公司對營運展望樂觀，強調北美市場訂單穩固，關鍵的墨西哥新廠布局將成為驅動未來成長的雙引擎；台灣總部和大陸東莞廠SMT產能利用率將從第2季一路滿載至明年第4季，顯示訂單動能強勁。

聯嘉副總經理暨發言人吳俊德表示，受惠於新專案陸續放量與新廠效益逐步顯現，看好今年營運將比去年好，明年優於今年。

聯嘉為北美一階（Tier 1）車燈大廠Magna、HELLA等長期供應夥伴，深耕當地市場已久。吳俊德指出，聯嘉在北美皮卡市場有舉足輕重地位，包括福特的F-150、Ram 1500、GMC的Sierra等主力車款皆由聯嘉供貨。

吳俊德指出，聯嘉看好車用領域年複合成長率維持在20%至30%的高水準，儘管電動車市場短期波動，但傳統燃油車銷售持穩，為公司帶來穩定基礎。技術研發方面，聯嘉也已拉開競爭距離。

吳俊德表示，聯嘉積極投入Mini LED顯示模組、ECU電子控制單元及軟韌體開發，掌握光機電軟韌體整合七大核心技術。相關整合能力使聯嘉能提供「一條龍式ODM服務」，從上游元件到應用產品的設計都能掌握，奠定了聯嘉在未來車燈動態趨勢中的高門檻競爭力。

談到墨西哥新廠布局，他說，聯嘉規劃明年第2季啟動墨西哥新廠試產運行，並於明年第3季進入批量生產。聯嘉財務長林君宙補充，相關布局是避開關稅、優化獲利結構的最佳解方。

林君宙表示，儘管客戶「都願意全額負擔關稅」，但在地製造已成為供應的先決條件，成為加速聯嘉導入北美生產線的關鍵，並將徹底排除20%關稅的影響。

墨西哥廠的效益不僅止於規避關稅。林君宙指出，新廠量產將節省約四至六個禮拜的成品庫存，顯著改善資金周轉效率。