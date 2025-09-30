世界健身法說會／第3季將繳出亮眼成績、第4季樂觀看待 谷底已過

快訊

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

世界健身-KY（2762）於30日受邀參加凱基證券主辦、寬量國際協辦的法人說明會，世界健身董事長柯約翰表示，今年第1季為營運谷底，後續持續回升，預計9月份將呈現月增，而第3季獲利將明顯成長，且對第4季同樣保持樂觀。

柯約翰指出，9月份受惠會員人數認列，整月營收將優於8月，第3季營運將優於第2季，在每股純益（EPS）部分，會較上季的0.73元有顯著成長，且年增部分也預期繳出亮眼表現。

而特許授權金貢獻方面，世界健身繼今年6月與巴西簽署MFA，計畫開設50家據點之後，再與墨西哥MFA達成合作，將開設30家據點，柯約翰表示，主要由WG international負責所有加盟收入，目前1個月25萬美金收入，雖比例相對低，但獲利率較高，另有其他國家正在談，希望未來能成為營收主力來源。

且未來展望上，世界健身積極拓展數位推廣，擴大z世代、其他品牌可以跳槽的機會，目前已反映在舊店、同電成長上，另外透過附加的健康管理產品，如探討研究生技公司減肥藥品，加深教練能提供的附加服務，以深化顧客黏著度。

