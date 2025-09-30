傳產誰最衝？台玻靠「兩題材」強彈 玻陶類指登漲幅王

台股9月30日強彈逾300點，劍指2萬6千點大關，盤面多頭氣盛。各大類股中，玻陶類指一度勁揚逾4%漲勢最為凌厲，榮登類股漲幅王。其中，指標股台玻（1802）量縮強彈近5%，重新站回月線，並帶動和成（1810）、中釉（1809）、冠軍（1806）等個股齊步走高，吸引資金進駐。

台玻為全球十大平板玻璃廠之一，在中國市場更排名前三。雖然大陸房市疲弱、平板玻璃供過於求，導致價格競爭激烈，但台玻憑藉產品技術與成本優勢，在紅海市場中維持一定競爭力。公司指出，隨著中國官方近來推動「反內捲政策」，市場過度殺價情形有望趨緩，全年營運目標朝損益兩平邁進。

除了傳統業務改善外，台玻也搭上AI浪潮順風車。旗下開發的低介電玻纖布（Low DK）與低膨脹係數玻纖布（Low CTE）等三款高階產品，已通過覆晶板（CCL）客戶認證，成功打入輝達（NVIDIA）供應鏈，成為台灣少數跨足AI關鍵材料的玻璃業者。

目前高階玻纖布供不應求，缺貨潮持續擴大，預計最快要到2026年台玻與日東紡新產能開出後，市場供需才可望舒緩。台玻預估，2025年旗下高階玻纖布市占率將突破三成，並訂下2026~2027年挑戰40%至45%市占率的目標。

市場也對中國低階玻纖布「停止殺價」的動向高度關注，視為產業結構優化的訊號。不過業內人士強調，台廠高階材料多已歷經漲價週期，後續走勢仍須觀察AI應用對高階用板的實際需求。

整體來看，台玻同時受惠傳統建材市場改善與AI材料需求成長，雙引擎推升下，股價與基本面同步回溫，成為市場矚目的潛力轉機股之一。