佳和股價爆量攻頂 市場看好電動車、機能材長線題材

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

佳和（1449）30日股價爆量上攻，盤中攻抵漲停價位來到12.7元，逼近近一個月來新高，市場看好公司朝高質化複合材料發展，並啟動台南新廠建置計畫，將為營運注入長線成長動能。

佳和上周於台南新市區舉行新廠動土典禮，宣布斥資22億元興建新廠。董事長翁偉翔表示，新廠將鎖定電動車、機能與軍警材料市場，並導入AI智能製程與研發打樣中心，推動台灣機能性與複合材料在全球市場的影響力。新廠完工後，公司將結束官田廠租約，預計每年可節省約1.2億元租金支出，不僅降低成本，也有助改善財務結構、強化獲利能力。

公司強調，此次建廠並非單純擴產，而是以自有廠房取代租賃，集中資源發展高附加價值應用。翁偉翔指出，未來將聚焦三大方向：一是強化研發創新與AI智能生產，提升效率與競爭力；二是創造在地就業機會，吸引青年人才留鄉；三是推動綠色永續，開發應用於電動車、航空與高鐵的環保複材，並以研發中心為永續材料的重要基地。

佳和集團產業淵源可追溯至1959年，由創辦人翁川配奠基台南紡織重鎮，1972年成立佳和實業後逐步轉型，跨足機能性與複合材料領域，實現世代傳承。目前產品涵蓋戶外服飾、汽車、航空、鐵路與軍警等多元領域，旗下品牌「Chaser」車材系列與「Nwooltec」機能羊毛已深耕國際市場，主要客戶包括Tesla、Jaguar、Land Rover、新加坡航空、Lululemon、ARC’TERYX、Patagonia及Canada Goose等國際知名品牌。法人認為，憑藉國際供應鏈地位與新廠布局，佳和長期營運韌性與成長可期。

電動車 新加坡航空

