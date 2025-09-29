快訊

就算美政府關門 關稅也不縮手！川普將維持232條款調查 涵蓋半導體

法籍「鏟子超人」遭酸做秀！吉雷米曝戴墨鏡穿綠背心原因 救災理由好暖

「麥德姆」颱風最快周四生成、預估路徑曝 賈新興：下周三首波東北季風

台寶、向榮衝刺再生醫療

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

台灣發展再生醫療產業逐步成熟，相關企業除了投入再生醫療技術、細胞新藥研發之外，已有樂迦再生母公司三顧、台寶生醫（6892）、向榮生技、及宣捷幹細胞等四家公司的PIC/S GMP先導工廠通過衛福部認證，各公司除了發展原創再生醫療產品之外，也陸續衝刺海外搶CDMO訂單。

另外包括台塑生醫子公司長春藤生命科學、長聖國際等再生醫學指標公司，也已規劃2026至2027年依照「再生醫療法」完成PIC／S GMP先導工廠認證。

台寶生醫是在2024年5月通過衛福部PIC/S GMP先導工廠查核，該公司與樂迦再生一樣是專業再生醫療CDMO公司，除了已接獲國內醫院及再生醫療公司委託訂單之外，目前更將前進美國與全球知名的梅約診所合作。

向榮生技是在今年3月通過衛福部查核通過取得PIC／S GMP先導工廠認證，該公司目前已有一項臨床三期的退化性膝骨關節炎細胞新藥ELIXCYTE-OA將在2026年完成試驗。

衛福部 生技

延伸閱讀

廣西工廠傳製「人肉月餅」 當局回應了

台南壓克力工廠大火昨晚燒到今晨 1500坪廠房夷為平地

彰化工廠傳工安意外！員工疑遭壓傷 氣管移位傷重不治

樹林鋰電池工廠火災一家三口命喪火窟 新北檢：專案小組調查

相關新聞

陸鋼鐵期貨走跌 豐興盤價面臨修正

豐興（2015）預定今（30）日開出新盤價，昨天大陸鋼鐵等黑色期貨再下修，其中鋼筋每公噸收人民幣3,097元、單日跌1....

泛用樹脂跌價 台塑有壓

泛用樹脂市場上周普遍處於弱勢格局。其中，聚丙烯（PP）、聚苯乙烯（PS）、ABS等各自跌價每公噸10至20美元，面對中國...

台寶、向榮衝刺再生醫療

台灣發展再生醫療產業逐步成熟，相關企業除了投入再生醫療技術、細胞新藥研發之外，已有樂迦再生母公司三顧、台寶生醫（6892...

中工建案旺 挹注營運

目前手中工程承攬量約達1,500億元的中華工程（2515）表示，在建工程待執行量約933億元，加上明年起有四大新案完工，...

華航8月營收寫同期次高 年減2.7% 長榮下滑8% 星宇成長14%

航空及觀光族群8月營收出爐，華航、星宇航空跟五福旅行社表現最突出。華航8月合併營收為172.52億元，年減2.7%，但寫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。