快訊

就算美政府關門 關稅也不縮手！川普將維持232條款調查 涵蓋半導體

法籍「鏟子超人」遭酸做秀！吉雷米曝戴墨鏡穿綠背心原因 救災理由好暖

「麥德姆」颱風最快周四生成、預估路徑曝 賈新興：下周三首波東北季風

泛用樹脂跌價 台塑有壓

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄報導

泛用樹脂市場上周普遍處於弱勢格局。其中，聚丙烯（PP）、聚苯乙烯（PS）、ABS等各自跌價每公噸10至20美元，面對中國大陸即將進入十一和中秋假期，市況難以改觀，原料供應商台塑（1301）、國喬和台達化等營運承壓。

業內人士指出，觀察近日油市變化，受烏克蘭持續襲擊俄羅斯石油基礎設施，以及歐盟和美國可能將實施額外制裁的前景所提振，引發對供應受限的擔憂，歐美原油期貨26日漲至近兩個月來最高，但泛用樹脂市場上周則與其出現背離情況。

主要關鍵在於中國大陸區塊市場，臨近月末，又逢十一長假、中秋雙節將至，供應商面對下游回補庫存動作未出現，實際成交清淡，加上原料端支撐不足，導致看空氛圍濃厚，紛紛讓利出貨。

以上周各項泛用樹脂報價來看，做為醫療器材用料的聚丙烯（PP）跌價每公噸10美元；做為家電、汽車內裝用料的ABS和做為沙灘鞋、家電產品包裝用膜的聚苯乙烯（PS）也分別跌價20美元和10美元。

至於聚乙烯（PE）三大品項，雖正值傳統需求旺季，但終端訂單跟進力度不足，需求提振有限。包括用於農業用膜的線性低密度聚乙烯（LLDPE）和用於塑膠袋用料的高密度聚乙烯（HDPE）持平；而塑膠製品用料低密度聚乙烯（LDPE）跌價每公噸5美元。

乙烯 中秋

延伸閱讀

屏東伯大尼中秋鳳梨酥禮盒仍有3成滯銷 憂花蓮災區善款排擠效應

歐盟對三國鋼品課反傾銷稅

中秋贈禮支出 不可抵稅

鄭文燦貪汙案同案被告人境管將屆 台塑前大老三度境管8月

相關新聞

陸鋼鐵期貨走跌 豐興盤價面臨修正

豐興（2015）預定今（30）日開出新盤價，昨天大陸鋼鐵等黑色期貨再下修，其中鋼筋每公噸收人民幣3,097元、單日跌1....

泛用樹脂跌價 台塑有壓

泛用樹脂市場上周普遍處於弱勢格局。其中，聚丙烯（PP）、聚苯乙烯（PS）、ABS等各自跌價每公噸10至20美元，面對中國...

台寶、向榮衝刺再生醫療

台灣發展再生醫療產業逐步成熟，相關企業除了投入再生醫療技術、細胞新藥研發之外，已有樂迦再生母公司三顧、台寶生醫（6892...

中工建案旺 挹注營運

目前手中工程承攬量約達1,500億元的中華工程（2515）表示，在建工程待執行量約933億元，加上明年起有四大新案完工，...

華航8月營收寫同期次高 年減2.7% 長榮下滑8% 星宇成長14%

航空及觀光族群8月營收出爐，華航、星宇航空跟五福旅行社表現最突出。華航8月合併營收為172.52億元，年減2.7%，但寫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。