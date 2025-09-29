聽新聞
陸鋼鐵期貨走跌 豐興盤價面臨修正
豐興（2015）預定今（30）日開出新盤價，昨天大陸鋼鐵等黑色期貨再下修，其中鋼筋每公噸收人民幣3,097元、單日跌1.34%，恐影響豐興今天盤勢朝修正發展。
上市鋼廠主管指出，長期來兩岸鋼價連動，比價效應更是明顯，尤其台灣的鋼鐵流通市場交易前都會先看大陸行情表現，大陸鋼鐵行情榮枯對台灣影響甚大。
昨天大陸鋼鐵期貨表現弱勢，鋼筋收盤每公噸人民幣3,097元、跌1.34%；熱軋收盤3,289元、跌1.23%；鐵礦石收784元、下跌1.57%。
上市鋼廠主管表示，大陸鋼市規模龐大，行情榮枯往往成為區域市場的風向球，大陸鋼市下修，主要原因來自需求預期疲弱與原物料端壓力並存。
另外，大陸房地產市場尚未完全脫離低迷狀態，基建需求雖有支撐，但整體拉動力不足，使鋼筋等長材需求面臨挑戰。而鐵礦石價格同步下跌，顯示市場對鋼廠生產與庫存調整抱持觀望態度，這些綜合因素使得黑色系期貨呈現壓力。
上市鋼廠主管透露，目前台灣鋼筋內需仍有一定支撐，公共工程與部分建案需求尚在，但由於投資人與下游客戶對後市缺乏信心，採購動作普遍偏向「隨用隨買」，難以形成強勁拉貨動能。
近期全球鋼鐵產業處於在供需再平衡氛圍，大陸方面已推動新一輪減產與產業結構調整，強調「去內捲」與低碳轉型，短期內將壓抑產量釋出，但市場解讀不一，部分投資人擔心政策執行與需求疲弱交織，短期價格仍難擺脫震盪格局。
上市鋼廠主管指出，近期大陸鋼鐵行情下跌，對豐興新盤價形成壓力。若盤價走勢偏弱，可能連動影響下周其他鋼廠的開價策略，進而左右第4季鋼市氛圍。總體來看，市場仍需持續觀察大陸政策落地情況與原物料價格走勢，才能更清晰判斷後續發展。
