快訊

就算美政府關門 關稅也不縮手！川普將維持232條款調查 涵蓋半導體

法籍「鏟子超人」遭酸做秀！吉雷米曝戴墨鏡穿綠背心原因 救災理由好暖

「麥德姆」颱風最快周四生成、預估路徑曝 賈新興：下周三首波東北季風

聽新聞
0:00 / 0:00

陸鋼鐵期貨走跌 豐興盤價面臨修正

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導
大陸鋼筋單日下跌1.34%，恐影響豐興今天開盤表現。聯合報系資料照
大陸鋼筋單日下跌1.34%，恐影響豐興今天開盤表現。聯合報系資料照

豐興（2015）預定今（30）日開出新盤價，昨天大陸鋼鐵等黑色期貨再下修，其中鋼筋每公噸收人民幣3,097元、單日跌1.34%，恐影響豐興今天盤勢朝修正發展。

上市鋼廠主管指出，長期來兩岸鋼價連動，比價效應更是明顯，尤其台灣的鋼鐵流通市場交易前都會先看大陸行情表現，大陸鋼鐵行情榮枯對台灣影響甚大。

昨天大陸鋼鐵期貨表現弱勢，鋼筋收盤每公噸人民幣3,097元、跌1.34%；熱軋收盤3,289元、跌1.23%；鐵礦石收784元、下跌1.57%。

上市鋼廠主管表示，大陸鋼市規模龐大，行情榮枯往往成為區域市場的風向球，大陸鋼市下修，主要原因來自需求預期疲弱與原物料端壓力並存。

另外，大陸房地產市場尚未完全脫離低迷狀態，基建需求雖有支撐，但整體拉動力不足，使鋼筋等長材需求面臨挑戰。而鐵礦石價格同步下跌，顯示市場對鋼廠生產與庫存調整抱持觀望態度，這些綜合因素使得黑色系期貨呈現壓力。

上市鋼廠主管透露，目前台灣鋼筋內需仍有一定支撐，公共工程與部分建案需求尚在，但由於投資人與下游客戶對後市缺乏信心，採購動作普遍偏向「隨用隨買」，難以形成強勁拉貨動能。

近期全球鋼鐵產業處於在供需再平衡氛圍，大陸方面已推動新一輪減產與產業結構調整，強調「去內捲」與低碳轉型，短期內將壓抑產量釋出，但市場解讀不一，部分投資人擔心政策執行與需求疲弱交織，短期價格仍難擺脫震盪格局。

上市鋼廠主管指出，近期大陸鋼鐵行情下跌，對豐興新盤價形成壓力。若盤價走勢偏弱，可能連動影響下周其他鋼廠的開價策略，進而左右第4季鋼市氛圍。總體來看，市場仍需持續觀察大陸政策落地情況與原物料價格走勢，才能更清晰判斷後續發展。

鋼鐵 期貨

延伸閱讀

73歲老人「無痛取卵」？ 大陸醫保局抓出離譜行徑

陸十一長假8天 消費數據引關注

鋼市旺季生變 廠商度小月 中鋼將加強多元方案因應

鋼鐵上下游攜手共度難關

相關新聞

陸鋼鐵期貨走跌 豐興盤價面臨修正

豐興（2015）預定今（30）日開出新盤價，昨天大陸鋼鐵等黑色期貨再下修，其中鋼筋每公噸收人民幣3,097元、單日跌1....

泛用樹脂跌價 台塑有壓

泛用樹脂市場上周普遍處於弱勢格局。其中，聚丙烯（PP）、聚苯乙烯（PS）、ABS等各自跌價每公噸10至20美元，面對中國...

台寶、向榮衝刺再生醫療

台灣發展再生醫療產業逐步成熟，相關企業除了投入再生醫療技術、細胞新藥研發之外，已有樂迦再生母公司三顧、台寶生醫（6892...

中工建案旺 挹注營運

目前手中工程承攬量約達1,500億元的中華工程（2515）表示，在建工程待執行量約933億元，加上明年起有四大新案完工，...

華航8月營收寫同期次高 年減2.7% 長榮下滑8% 星宇成長14%

航空及觀光族群8月營收出爐，華航、星宇航空跟五福旅行社表現最突出。華航8月合併營收為172.52億元，年減2.7%，但寫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。