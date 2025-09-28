華友聯、隆大 Q4不看淡

高雄房市928檔期案量下滑三成，主因是政策調控、融資趨緊及買方觀望情緒造成，整體氛圍相對低迷，但成屋市場買氣回溫，自住與換屋需求穩定支撐，華友聯（1436）、隆大穩中求勝，對第4季房市不看淡。

根據高雄市房屋市場調查協會統計，2025年高雄「928檔期」預售案供給與總銷額分別下滑逾三成，反映買方對長期付款與交屋不確定性的擔憂。

市調協會指出，成屋案供給大增，成交相對暢旺，部分建商推出「交屋即住」與「低總價小宅」方案，帶動剛性需求入市，顯示房市並非全面低迷。

隆大董事長陳武聰表示，長期採取穩健推案策略，選址聚焦交通建設與成熟生活圈，避免過度追逐短期熱區，產品鎖定換屋與中產階層客群，並在規劃中強調建築結構安全、公共設施實用性與社區品質。

華友聯與達麗、海涗三強聯手，將投資253億元推動捷運衛武營聯開案，打造衛武營站周邊成為高雄的國際藝文聚落。

華友聯董事長陸炤廷指出，華友聯從鳳山發跡，O10基地的地理位置，正好位於鳳山中城的核心，也是衛武營文化廊帶重要節點。

衛武營每年吸引超過200萬人次入場，未來捷運黃線通車後，預估將帶來每日3萬人次的運量。更重要的是，本基地同時是橘線O10衛武營站與黃線Y18的轉乘站，一站雙線的優勢，讓這裡成為串連高雄捷運網絡的重要樞紐。