台塑三寶申讓南亞科股
台塑三寶台塑（1301）、台塑化和台化昨（26）日各申報轉讓南亞科持股2.5萬張，完成轉讓後，三家公司對南亞科持股均將降到約30.98萬張。南亞科昨日下跌5.6元，收71元。
記憶體產業先前低迷已久，但國際三大記憶體廠陸續停產DDR4、轉進AI伺服器高階產品，市場仍存在DDR4需求，帶動全球記憶體廠漲價潮，全球記憶體領導廠美光（Micron）更在9月中旬停止產品報價一周，也帶動台股DRAM相關個股走強。市場資金追捧南亞科、華邦電，南亞科股價從8月初44元左右起漲到近期高點81.4元，一度被列入注意股。
南亞科歷經連續11季虧損，近期依主管機關規定公布8月自結營收67.63億元，年增141.3%，稅後純益8.11億元，年增210.2%，單月每股純益0.26元，轉虧為盈。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言