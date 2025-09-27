快訊

台塑三寶申讓南亞科股

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

台塑三寶台塑（1301）、台塑化和台化昨（26）日各申報轉讓南亞科持股2.5萬張，完成轉讓後，三家公司對南亞科持股均將降到約30.98萬張。南亞科昨日下跌5.6元，收71元。

記憶體產業先前低迷已久，但國際三大記憶體廠陸續停產DDR4、轉進AI伺服器高階產品，市場仍存在DDR4需求，帶動全球記憶體廠漲價潮，全球記憶體領導廠美光（Micron）更在9月中旬停止產品報價一周，也帶動台股DRAM相關個股走強。市場資金追捧南亞科、華邦電，南亞科股價從8月初44元左右起漲到近期高點81.4元，一度被列入注意股。

南亞科歷經連續11季虧損，近期依主管機關規定公布8月自結營收67.63億元，年增141.3%，稅後純益8.11億元，年增210.2%，單月每股純益0.26元，轉虧為盈。

