佳和建新廠 斥資22億元

佳和（1449）昨（26）日於台南新市區舉行新建廠房動土典禮，宣布投資22億元興建新廠，預計2027年第4季完工投產。董事長翁偉翔表示，新廠將鎖定電動車、機能與軍警材料市場，並導入AI智能製程與研發打樣中心，藉此推動台灣機能性與複合材料在全球市場展現影響力。

佳和三舍新廠稼動後，公司將結束租用的官田廠，整體產能規模維持穩定，但可望每年節省租金支出約1.2億元。此舉不僅降低成本，亦能改善財務結構，強化獲利能力。公司表示，新廠並非單純擴張產能，而是透過自有廠房取代租賃，專注於高附加價值應用市場，提升長期營運韌性。