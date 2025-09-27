鳳凰傳捷報 奪旅遊大獎

鳳凰（5706）營運布局傳喜訊，昨（26）日宣布再度奪下2025年度「TTG Asia旅遊大獎」殊榮，成為台灣區唯一獲獎的旅行社。

法人分析，旅行社品牌影響力一直是開拓客源的重要關鍵，獲獎讓鳳凰品牌在市場中更具吸引力，有助於各種獎旅團業務量增加，進一步推升營收、獲利向上攀升。

TTG亞洲媒體（TTG Asia Media）總部為於新加坡，自1989年開始主辦的TTG旅遊大獎，已成為亞太區最具公信力及權威的旅遊獎項。