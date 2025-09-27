中鋼8月連五個月虧損

中鋼（2002）昨（26）日公布8月份自結財務數字，單月稅前淨損12.91億元，連五個月虧損；累計前八月稅前淨損36.99億元。中鋼表示，隨時序進入第4季傳統旺季，終端庫存去化已近尾聲，供需邁向再平衡，整體鋼市呈現穩中求進格局。

中鋼表示，8月合併稅前淨損較上月擴大，主要是雖鋼鐵業銷售數量增加，單月鋼品銷售量58.5萬公噸，帶動營收增加，惟中能風場發電度數減少，導致營業損失微幅增加；另投資獲配股利也減少，以致業外收入減少。

針對全球經濟現況，中鋼指出，目前全球經營環境風險與機會並存，美國關稅政策不確定性趨緩，終端觀望氣氛改善。9月17日聯準會已降息0.25%，並預期年底仍有降息的機會，帶動大宗商品需求。

鋼市方面，煤鐵原物料行情走揚，加上中國大陸官方近期公布「鋼鐵行業穩增長工作方案（2025至2026年）」，落實產能產量精準調控，嚴禁新增產能，有利重建鋼鐵市場秩序。

中鋼強調，隨時序進入第4季傳統旺季，終端庫存去化已近尾聲，供需邁向再平衡，整體鋼市呈現穩中求進格局。

據了解，中鋼本月18日開出10月及第4季盤價，月盤部分僅熱軋鋼板、鋼捲、冷軋鋼捲等每公噸調漲500元，其餘品項維持平盤，季盤部分則是均維持平盤。