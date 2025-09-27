科妍布局俄國醫美 報捷

科妍（1786）昨（26）日表示，公司於俄羅斯醫美市場布局獲得重大性突破，凝膠型Hyaltouch透明質酸皮下填補劑取得俄羅斯銷售許可證，正式進軍歐亞經濟聯盟（EAEU），最快在今年第4季起將開始貢獻業績。

科妍指出，此次取得許可證的凝膠型Hyaltouch透明質酸皮下填補劑，有包含唇部、拉提、水光、深層紋路修補等四項劑型，並進軍俄羅斯等五國組成，人口近2億的歐亞經濟聯盟（EAEU），市場規模可期。

科妍表示，公司擴大俄羅斯佈局，本月上旬顆粒形醫美產品透明質酸皮下填補劑Hyalush系列也取得俄羅斯銷售許可。其中，Hyalush與Hyaltouch選定與俄羅斯關節腔注射劑銷售通路同一集團進行合作，期望在歐亞經濟聯盟區有重大性突破。

科妍的關節腔注射劑已達到俄羅斯市場占有率超過七成，此外，該集團在俄羅斯擁有經驗豐富的醫美行銷業務團隊，已成功引進多項醫美品項，在俄羅斯市場佔有極高市場份額。

除了玻尿酸臉部注射產品，科妍表示，雙方尚有PLLA刺激自體膠原蛋白增生植入劑、PLLA添加玻尿酸複合劑型產品的合作，並已提出俄羅斯的產品銷售許可申請。科妍表示，值得一提的是，HA+PLLA複合劑型產品，結合科妍全球獨家玻尿酸自體交聯專利技術與新世代刺激膠原蛋白製程技術，首次在海外進行銷售許可查登。