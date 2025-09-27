藥華藥（6446）昨（26）日表示，將加速推動美國生產線布局，確保供應鏈穩定，滿足快速成長的美洲市場需求；而針對美國藥品關稅政策，藥華藥已啟動短、中、長期的具體應對策略。

藥華藥自行發明的長效型干擾素Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg，即P1101）生物藥劑（Drug Substance, DS）生產線由臺中廠供應全球市場；在美國市場的供應上，目前則係由南加州的專業針劑充填代工廠及田納西州的包裝代工廠將DS做成針劑藥品（Drug Product, DP），再由美國子公司於美國上市銷售，完全符合美國法規要求之標準。

藥華藥表示，為因應美國市場明後年的需求，自今年上半年起已超前部署，將相當數量的DS運抵美國，確保藥品供應穩定不中斷。

藥華藥進一步表示，公司已規劃好在美國自行設廠生產製造，待美國市場需求量到相當規模就立即啟動。藥華藥亦指出，目前關稅政策在法律與執行層面仍具不確定性，產業也預期將展開積極溝通。

藥華藥表示，憑藉前沿的研發量能、先進的製造技術、優越的臨床數據及成熟的全球營運經驗，已具備充足的財務韌性，確保在推動優化供應鏈的同時，持續保障對美國患者穩定供藥。藥華藥也已規劃好短、中、長期的應對策略，全力提升國際供應鏈韌性與把握市場機會。

藥華藥表示，短、中、長期策略中，短期透過靈活的庫存與物流安排，確保藥品供應穩定不中斷，並積極與產業及政策單位溝通；中期為因應取得ET藥證後美國市場需求將進一步擴大，啟動建置Ropeg美國生產線的時程將加快腳步；長期策略則是建立台美跨國雙生產基地營運模式，打造符合全球供應鏈趨勢的永續營運架構，強化國際市場布局。