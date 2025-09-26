中鋼前八月累虧36.9億元 鋼鐵市況第4季可望回穩

中鋼（2002）2025年8月虧損12.9億元，月減54%；今年累計前八月合併稅前淨損36.9億元，年減186%。中鋼個體(非合併)8月鋼品銷售量為585,022公噸；今年累計前八月鋼品銷售量為4,944,810公噸。

中鋼表示，8月合併稅前淨損較7月不利，主要是鋼鐵業銷售數量增加，致營業收入增加；惟中能風場發電度數減少，致營業損失微幅增加；另投資獲配股利減少，致業外收入減少。今年累計前八月合併稅前淨損較去年同期淨利不利，主要是鋼鐵業銷售數量及單價減少，致營業收入減少及營業損失增加；另礦業投資獲配股利減少及財務成本增加，致業外支出增加。

中鋼表示，全球經營環境風險與機會並存，美國關稅政策不確定性趨緩，終端觀望氣氛改善。9月17日聯準會降息0.25%，並預期年底仍有降息的機會，帶動大宗商品需求；鋼市方面，煤鐵原物料行情走揚，復以中國大陸官方近期公布「鋼鐵行業穩增長工作方案（2025-2026年）」，落實產能產量精準調控，嚴禁新增產能，有利重建鋼鐵市場秩序；隨時序進入第4季傳統旺季，終端庫存去化已近尾聲，供需邁向再平衡，整體鋼市呈現穩中求進格局。