泰福生物相似藥 在美上市

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

泰福-KY（6541）昨（25）日宣布，旗下生物相似藥NYPOZI（原廠參考藥物為白血球增生劑Neupogen）已透過美國市場銷售夥伴Cipla藥廠的子公司Invagen Pharmaceuticals, Inc.，正式在美國市場上市銷售。泰福美國聖地牙哥廠區也正積極擴建產能，預計2026年第1季將可新增兩座2,000升生物反應器。

泰福生技表示，這項藥品透過泰福生技旗下美國聖地牙哥廠區的量產製造，不僅使得泰福生技成為台灣首家成功地將生物相似藥品進軍美國市場的公司、更是台灣第一家在美國當地擁有FDA查驗通過、且具有美國產品商業化量產並成功上市實戰經驗的生物製劑CDMO領導廠家。

據泰福生技今年6月與美國市場銷售夥伴Cipla所簽訂的授權、銷售暨製造協議，Cipla將負責NYPOZI在美國市場的行銷與銷售，泰福生技做為藥證登記之製造廠商、將負責此一產品之量產製造及生產供應，並透過產品供貨之銷貨收入、權利金及里程碑收入及上市後的銷售分潤等，實現商業回報。首批產品已由泰福生技聖地牙哥廠區於9月份出貨、交予Cipla進行後續的上市銷售。

