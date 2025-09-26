晶華、寒舍、雲品業績喊衝

隨著教師節、中秋、國慶、光復節等四波連假即將到來，加上年底尾牙與跨年檔期，飯店業者普遍看好，第4季將形成一波波消費高峰。另一方面，台北國際旅展（ITF）也將於11月初登場，預料將成為飯店業搶攻票券業績與提前鎖定明年住房餐飲需求的重要推力。

飯店業者表示，雖持續面臨人力、通膨與關稅等挑戰，但將透過新產品、節慶專案及差異化服務來搶攻市場。法人表示，連假效益加上普發萬元現金帶動消費動能，以及企業尾牙與跨界行銷活動挹注，將成為支撐飯店股表現的關鍵。

晶華酒店（2707）表示，連假可望帶來四波國旅消費，旗下各酒店已推出住房專案搶攻市場。此外，中秋月餅禮盒持續熱賣，台北晶華銷售額可望突破5,000萬元，較去年同期成長一成。展望第4季，餐飲業績進入全年最旺季節，包括萬聖節、感恩節、耶誕節及企業尾牙商機，集團已積極洽談福委會合作，並規劃外燴服務。同時，ITF旅展將推出各式住房與餐飲優惠，為全年業績再添成長動能。

寒舍也看好節慶商機，加上新增國定連假與ITF旅展加持，住房與餐飲需求將同步擴大。寒舍表示，下半年為餐飲旺季，集團將推出米其林客座、跨界聯名與節慶商品，搭配國際旅展的加持，可望全方位提升營收動能。同時將透過AI科技應用與多元徵才紓解人力缺口，搭配國際旅展促銷，力拚餐飲與住房業績同步成長。

雲品國際則看好尾牙與年終聚餐需求湧現，加上大型展覽與企業活動增加，第4季營運前景樂觀。雲品指出，目前已掌握的住房與宴會訂單顯示需求暢旺。旗下君品酒店頤宮中餐廳今年再度蟬聯米其林三星殊榮，順勢推出尾牙春酒方案，並提供客製化菜單，迎合「精緻化」與「客製化」趨勢。今年已有企業自4、5月即提前預訂，顯示高端市場需求熱絡且回流率高，將成為推升餐飲業績的重要動能。