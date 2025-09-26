聽新聞
台船報捷 再奪風電訂單
台船（2208）轉投資的台船環海風電業務再傳捷報，昨（25）日宣布與風睿能源簽訂「海盛風場」水下基礎、海上變電站運輸與安裝合約，以及海床拋石工程合約，預計2027年上半年開始施作，可為母公司挹注獲利。
台船表示，台船環海成立六年，先後承攬並完成彰芳西島、中能離岸風場之風機與水下基礎安裝工程，上個月更提前交付海龍離岸計畫全數水下基礎及海上變電站運輸安裝關鍵進度。
此次首度與風睿能源攜手建置台灣離岸風場，「海盛風場」是由風睿能源進行開發，為台灣第三階段區塊開發第一期獲配風場，風場裝置容量為495MW，場址位於苗栗外海處，此為台船環海在區塊開發3-1階段中二度獲得離岸風場工程合約。
雙方預計2027年上半年施作水下基礎安裝作業，共為該風場建置35座管架式水下基礎、一座海上變電站及風場拋石工程施作。台船環海將使用本土離岸風電施工船「環海翡翠輪」為主力工作船。
法人指出，台船建造的「環海翡翠輪」，是全球第二大的離岸風電大型浮吊船，投入營運以來因作業效率高，受到風場開發商好評，台船環海去年已開始獲利，可望成為台船的金雞母。
