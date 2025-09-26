聽新聞
0:00 / 0:00

台船報捷 再奪風電訂單

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

台船（2208）轉投資的台船環海風電業務再傳捷報，昨（25）日宣布與風睿能源簽訂「海盛風場」水下基礎、海上變電站運輸與安裝合約，以及海床拋石工程合約，預計2027年上半年開始施作，可為母公司挹注獲利。

台船表示，台船環海成立六年，先後承攬並完成彰芳西島、中能離岸風場之風機與水下基礎安裝工程，上個月更提前交付海龍離岸計畫全數水下基礎及海上變電站運輸安裝關鍵進度。

此次首度與風睿能源攜手建置台灣離岸風場，「海盛風場」是由風睿能源進行開發，為台灣第三階段區塊開發第一期獲配風場，風場裝置容量為495MW，場址位於苗栗外海處，此為台船環海在區塊開發3-1階段中二度獲得離岸風場工程合約。

雙方預計2027年上半年施作水下基礎安裝作業，共為該風場建置35座管架式水下基礎、一座海上變電站及風場拋石工程施作。台船環海將使用本土離岸風電施工船「環海翡翠輪」為主力工作船。

法人指出，台船建造的「環海翡翠輪」，是全球第二大的離岸風電大型浮吊船，投入營運以來因作業效率高，受到風場開發商好評，台船環海去年已開始獲利，可望成為台船的金雞母。

台船 離岸風電

延伸閱讀

漢翔、台船等軍工概念股表現亮眼 無人機市場備受關注

台船：軍用商用兩路並進

台船：無人船「奮進魔鬼魚號」 三體船符合台海需求

宜蘭大溪漁港堤防工程出意外 浮台船運沉箱竟在石城外海沉沒

相關新聞

台船報捷 再奪風電訂單

台船（2208）轉投資的台船環海風電業務再傳捷報，昨（25）日宣布與風睿能源簽訂「海盛風場」水下基礎、海上變電站運輸與安...

晶華、寒舍、雲品業績喊衝

隨著教師節、中秋、國慶、光復節等四波連假即將到來，加上年底尾牙與跨年檔期，飯店業者普遍看好，第4季將形成一波波消費高峰。...

泰福生物相似藥 在美上市

泰福-KY（6541）昨（25）日宣布，旗下生物相似藥NYPOZI（原廠參考藥物為白血球增生劑Neupogen）已透過美...

長榮法說會／總經理吳光輝分析兩大變化 看好第4季海運市場

長榮海運（2603）25日法說，總經理吳光輝分析，兩大變化看好第4季海運市場，首先全球船舶供給吃緊、塞港問題都沒有改變，...

東元股價飆 站上百元大關

受惠AI基建龐大的電力需求，重電族群強勢表態。東元（1504）昨（24）日股價開高走高，盤中觸及漲停板103元，終場爆出...

世紀鋼註銷1,000萬股庫藏

世紀鋼（9958）受惠國內電力吃緊議題，離岸風電業務具想像空間，目前有三座風場貢獻營收，並有新的加工利基帶動毛利回升，今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。