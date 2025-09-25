長榮法說會／總經理吳光輝分析兩大變化 看好第4季海運市場

長榮海運（2603）25日法說，總經理吳光輝分析，兩大變化看好第4季海運市場，首先全球船舶供給吃緊、塞港問題都沒有改變，再加租船市場依舊熱絡；其次，南美、近洋線的市場量價表現相當好，市場貨量還在成長當中。

吳光輝對於今年的市場展望還是維持謹慎樂觀的看法，近洋線的市場量價都表現相當好，美稅戰後，市場貨量正在移動當中，長榮海運看好南美洲、東亞近洋線等市場需求，這些地方的貨運代理權都陸續收回自行營運，也擴大這些地區的投資。

第3季量、價還是比第2季好，第4季推估貨、量仍有一定的支撐，大陸十一長假過去，貨量有望逐漸回升，第4季的市場需求不會太差；至於明年市場變化還看不到。

吳光輝進一步分析，干擾海運市場的因素相當多，首先要考量船舶周轉率，到目前為止，中東地緣政治問題沒有改變，全球大型船舶繼續繞行紅海短期內很難避免。

第二，塞港的問題一直干擾市場供給，歐洲地中海的塞港問題，今年這些地區的碼頭還是壅擠，上海、寧波到歐洲等知名港口作業的時間都拉長，上海出發等待進港作業的時間接近3天，到歐洲當地許多港口也是塞，主要是船舶大型化，許多碼頭工程設施跟不上進度，今年塞港情況跟去年一樣。

第三，歐盟的碳稅問題，船速受到限制，降低船舶周轉率；另外，全球租船市場還是相當活躍，現在處於歷史高點，航商願意租船一定是以獲利為計算基礎，高租金還願意租船，代表市場還有利可圖。

美中貿易戰後，全球貨量不斷在移轉當中，長榮海運看好南美洲、東亞近洋線及印度等，許多新興市場的貨運代理權都陸續收回自行營運，也擴大這些地區的投資。