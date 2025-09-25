宏捷科勁揚近8% 外資給予評價及目標雙升

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

宏捷科（8086）25日早盤衝高7.7%，股價再創新高，主要受到亞系券商給予升評及升目標的激勵。

亞系券商調升宏捷科評等至正向，上修2025-2027年EPS至2.7/4.3/5.5元，給予3.4xPB評價，同步升目標。

亞系券商指出，宏捷科受益於RF需求強於預期，在產能利用率提升與產品組合優化下，券商上修下半年展望；第3季營收由中低雙位數上修至中高雙位數、上修第4季季增由低個位數為低雙位數。同時預期第3、4季毛利率上升至25%/25.4%。

券商觀察在美系 IDMs 退出中國大陸市場後，宏捷科搭著客戶在RF市占率逐步提升，不光在大陸品牌手機上，也藉由客戶 Vanchip、Maxscend 打入三星手機供應鏈。同時，券商也觀察到多元非消費性業務起飛，如：datacom、車用、太陽能電池與無人機。預期非消費性明年營收貢獻站上雙位數，後年達15%。有望進一步改善產品組合與毛利率。

宏捷科 太陽能電池

樺加沙颱風重創花蓮！衛福部啟動8大應變措施 最新收治病患數曝

