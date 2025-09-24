百達遭銀行退票2730萬元延遲公布重訊 證交所開罰10萬元

百達-KY（2236）子公司新加坡商百達精密有限公司台灣分公司於9月3日、5日存款不足退票一案，因延遲重訊及召開記者會說明，遭證交所處以10萬元違約金。

百達-KY在24日補發重訊，100%持股之子公司新加坡商百達精密有限公司台灣分公司因存款不足，9月3日與5日遭彰化銀行永樂分行退票8張、金額共計新台幣2,730萬元，公司因作業疏失發生存款不足，已於事實發生後儘速償付票款，並將票據交由銀行進行清償註記，百達台灣分公司目前已無流通在外未償付之支票。

百達-KY強調，集團營運資金充裕無虞，自結合併現金及約當現金餘額，包含受限制銀行存款，截至7月底14.06億元；8月13.19億元。退票金額分別占該退票金額的1.94%及2.07%。上述退票事實發生後百達台灣分公司已儘速償付票據清償註記，經評估該事件對本公司財務業務應無重大影響。

證交所表示，經查符合臺灣證券交易所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第1款及第11條第1項第1款情事，惟百達-KY延遲輸入重大訊息及召開重大訊息說明記者會，已違反前述處理程序之規定，故證交所處以新臺幣10萬元之違約金。