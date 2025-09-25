京城建設（2524）昨（24）日董事會決議，將以合建分售方式與關係人合作開發高雄市鼓山區青海段76地號個案，京城建設投入工程興建費用入資，合建分售比重為58%。

另京城建設也決議，將依法註銷第七次買回庫藏股共395.7萬股，減資比率1.07%，減資金額3,957萬元，減資後股本3.65億股。

由於，此次減資比率僅1.07%，屬於象徵性修正，而非大幅調整，代表公司不是因經營困境減資，而是出於財務結構優化與資本效率提升的考量。

經由買回庫藏股並註銷的做法，等同於把市場上多餘的股票回收，減少股本、提高每股盈餘與股東權益報酬率。

上市建商表示，京城建設財力雄厚，公司現金流穩健，有能力進行庫藏股，公告中特別提及「減資比率及減資後股本之計算已考慮今年應配發之員工酬勞配股」，代表京城在執行財務動作時，兼顧員工激勵與持股計畫，有效平衡內部人才留任，可強化長期競爭優勢。